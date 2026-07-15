Tom Holland Invita a Erling Haaland a Cena y Lo Ignora

Tom Holland relató una anécdota peculiar sobre su encuentro fallido con Erling Haaland: el famoso actor confesó que intentó invitar al delantero noruego a cenar, pero nunca recibió respuesta, una situación que acaparó la atención al ser revelada en un popular programa de televisión estadounidense.
Durante su participación en "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", Tom Holland compartió que escribió personalmente a Haaland con la intención de conocerse fuera de los escenarios y canchas, pero el futbolista no respondió al mensaje.
El presentador Jimmy Fallon aprovechó una publicación viral en X donde se mencionaba este inusual intento de contacto, para consultarle al actor si efectivamente le había escrito al astro del Manchester City.
El intérprete de "The Odyssey" y "Spider-Man: Brand New Day" confirmó la historia ante el público:
"Sí, sí, y te diré algo, es ese tipo de experiencias que te ayudan a mantener los pies en la tierra; piensas: ‘le escribiré, lo invitaré a cenar...’ y ni siquiera recibí una excusa, ni un ‘estoy ocupado hoy’ o ‘tengo partido’, nada", expresó entre risas y un toque de vergüenza.
La curiosa idea surgió después de que Holland vio a Haaland durante el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1, a principios de junio.
Desde una suite VIP frente a la del futbolista, el actor pensó que sería un buen momento para intentar contactarlo a través de sus redes sociales y así coordinar una cena.
"Estaba allí viendo la carrera de Lewis Hamilton y vi a Haaland al otro lado... pensé que debía intentarlo y le mandé un mensaje", relató Holland. El silencio fue la única respuesta, algo que el actor abordó con humor y admitió no imaginar que esa anécdota se convertiría en parte de una entrevista televisiva.
Haaland, ajeno a la fama cinematográfica
Jimmy Fallon señaló que la aparente razón del silencio podría deberse a que Haaland no suele ver películas y, según versiones, no reconoció a Holland, por lo que su invitación habría pasado inadvertida.
El conductor bromeó sobre la poca probabilidad de recibir respuesta, considerando que Noruega recién había sido eliminada por Inglaterra con marcador 2-1 en el Miami Stadium del Mundial 2026.
A pesar de este episodio, Holland no dudó en elogiar al delantero noruego por su desempeño en el campeonato: "Haaland es un futbolista increíble", afirmó el actor, quien también celebró el momento que vive el fútbol inglés tras la victoria frente a Noruega.