 Carmen Electra Regresa a Playboy Tras 30 Años de Su Debut

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Farándula

Carmen Electra vuelve a Playboy 30 años después de su primera vez en la revista

Con una sesión fotográfica bastante sensual, la exBaywatch demostró que a sus 54 años posee un cuerpazo de envidia.

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Carmen Electra, Instagram
Carmen Electra / FOTO: Instagram
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Carmen Electra regresa a Playboy para la edición de verano de 2026, marcando tres décadas desde su primera aparición en la famosa revista. 

La edición estará disponible desde el 28 de julio y significa un nuevo capítulo en la relación de la actriz y modelo con la publicación.

En esta ocasión, Carmen Electra no solo protagoniza una nueva sesión fotográfica sino que también debuta como Playboy Advisor, la sección en la que responde dudas de los lectores sobre temas como el amor, la autoconfianza y la reinvención personal. 

Foto embed
Carmen Electra Playboy - Instagram

Este papel refuerza su vínculo histórico con la revista y la consolida como una de sus figuras más icónicas.

La historia entre Carmen Electra y Playboy comenzó en mayo de 1996. Desde entonces, apareció en más de 150 portadas a nivel global, posicionándola entre las personalidades con mayor presencia en la historia de la marca. Sumar más de 150 portadas la convierte en una leyenda dentro de la industria del entretenimiento visual y la cultura pop.

En las imágenes, Carmen Electra luce varios atuendos distintivos: un catsuit de red, tacones de aguja, cinturón tipo corsé, y también un vestido de malla negra acompañado de un sostén de cuero adornado con estoperoles, gorra estilo pescador y collar con el icónico conejo de Playboy. 

Responde a los lectores

Además de posar ante la cámara, Carmen Electra responde inquietudes de los lectores en una sección de preguntas y respuestas.

Una consulta provino de una persona recién divorciada que duda si debería recuperar su estilo de vida despreocupado de los 20 años. Electra respondió con seguridad: "¿A quién le importa ser un cliché? Hazlo".

Sobre qué debería dejar atrás un hombre al cumplir 40, la artista contestó con contundencia: "Nada. Absolutamente nada. Mantén la juventud, la diversión y el entusiasmo".

Con 54 años, Carmen Electra también habló sobre el impacto del músico Prince en su carrera. Prince la descubrió en 1991, le sugirió el nombre artístico y fue clave dándole la confianza para reinventarse profesionalmente. Recientemente, Electra decidió adoptar oficialmente ese nombre como parte de su identidad legal y artística.

El regreso de Electra a Playboy se da luego de colaborar con la marca en 2025 en una campaña junto a Von Dutch. En los últimos años, mantuvo su relevancia a través de plataformas digitales con contenido exclusivo en OnlyFans.

En el panorama cinematográfico, Carmen Electra integra el elenco de "Scary Movie 6", actualmente en cartelera. También participó junto a Jenny McCarthy en una campaña de trajes de baño para la firma Skims en 2023.

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