 Revelan Causa de Muerte de Sam Neill: Detalles Impactantes

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Revelan causa de muerte de Sam Neill

El reconocido actor, famoso por su papel como el paleontólogo Alan Grant en la saga Jurassic Park, falleció a los 78 años en Sídney, Australia.

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Sam Neill, Instagram
Sam Neill / FOTO: Instagram
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Sam Neill, fallecido el lunes a los 78 años en Sydney, Australia, murió de neumonía, según informó su representante en un comunicado.  

Philip Grenz detalló que Sam Neill perdió la vida de forma inesperada a causa de una enfermedad respiratoria.

"Desde el fallecimiento de Sam Neill, han aparecido varias historias en los medios que contienen inexactitudes y falsedades absolutas. Como representante de Sam Neill desde hace mucho tiempo, hablé con su familia y deseo aclarar algunos detalles para sus fans. Sam falleció de neumonía. Antes de enfermarse, Sam había luchado valientemente y vencido el linfoma mediante un nuevo tratamiento llamado terapia CAR-T", señaló a través de US Weekly.

La periodista australiana Laura Tingle, expareja de Neill, confirmó al medio australiano ABC Radio Sydney, que el actor estaba hospitalizado por neumonía en la clínica privada St Vincent de Sydney, donde falleció. "Estuvo bastante enfermo durante las últimas semanas, y todos los que lo querían han estado deseando su recuperación desde cerca y desde lejos", dijo Tingle.

La familia añadió que, aunque en el pasado el actor enfrentó un complejo diagnóstico de cáncer, en el momento de su muerte ya estaba libre de la enfermedad.

Sus allegados recalcaron que Sam Neill vivió sus últimos días en tranquilidad y dignidad, además de agradecer las muestras de apoyo de admiradores y colegas de todo el mundo.

El cáncer en el pasado y su recuperación

En 2023, Sam Neill hizo público que se le había detectado linfoma angioinmunoblástico de células T, una forma poco común de cáncer.

Debido a esto, recibió un tratamiento innovador llamado CAR-T, habitualmente empleado en ciertos cánceres hematológicos. La terapia fue exitosa y permitió que el actor entrara en remisión, lo que le posibilitó continuar con su carrera profesional y retomar grandes producciones.

Pese a su grave problema de salud, Sam Neill se mantuvo activo hasta el final de su vida: en el último año completó cuatro proyectos cinematográficos consecutivos, cuyos estrenos están previstos para los próximos meses.

Más allá de su participación en Jurassic Park, Sam Neill dejó huella con interpretaciones memorables en títulos como La Profecía III, El Piano, Event Horizon, Merlin, Peaky Blinders y Los Tudor.

Su trayectoria le valió nominaciones a los premios Emmy y Globos de Oro, consagrándolo como uno de los artistas más versátiles y valorados de su generación.

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San Neill - Facebook

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