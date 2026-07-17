Messi revela su atrevido tatuaje en una zona íntima

Una foto de Lionel Messi sin camiseta en la que se distingue un tatuaje de labios rojos en la parte baja del abdomen circula en internet y genera todo tipo de comentarios.
En pleno Mundial, el futbolista volvió a sorprender a sus seguidores con un misterioso y excéntrico tatuaje. Se trata de uno que llevaba escondido pero que, por casualidad, quedó a la vista de los aficionados en una fotografía que se ha hecho viral.
Messi dejó al descubierto que se tatuó los labios de una mujer en la zona íntima. Unos labios que para algunos estarían inspirados en su esposa Antonela Roccuzzo.
El tatoo muestra unos labios rojos que de inmediato han causado diversas reacciones y opiniones, algunos asegurando que es sexy y otros que revela una personalidad escondida del 10 de la Selección de Argentina.
La historia de amor entre Antonela Roccuzzo y Lionel Messi comenzó mucho antes de la fama y los títulos. Ambos se conocieron cuando eran niños en Rosario, Argentina, gracias a Lucas Scaglia, primo de Antonela y uno de los mejores amigos de Messi durante su infancia.
Con apenas nueve años, Messi visitaba con frecuencia la casa de los Scaglia para jugar fútbol con Lucas, y fue ahí donde conoció a Antonela. Desde ese momento surgió una amistad que se mantuvo a la distancia cuando el futbolista se mudó a España en el año 2000 para incorporarse a las fuerzas básicas del FC Barcelona.
Retomar el amor
A pesar de vivir en continentes distintos, ambos siguieron en contacto durante varios años. En 2007, Messi regresó a Rosario tras el fallecimiento de una amiga cercana de Antonela para acompañarla en uno de los momentos más difíciles de su vida, un episodio que marcó un antes y un después en su relación.
Poco tiempo después comenzaron su noviazgo de manera discreta y, aunque mantuvieron el romance alejado de los reflectores, el propio Messi confirmó públicamente que tenía pareja en 2009.
Finalmente, la pareja contrajo matrimonio el 30 de junio de 2017 en Rosario, en una ceremonia que reunió a familiares, amigos y varias figuras del fútbol internacional.