 Messi revela su atrevido tatuaje en una zona íntima

Calendario por fase

Canada CAN
04/07 11:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Paraguay PAR
04/07 15:00 HS
France FRA
Finalizado
Brazil BRA
05/07 14:00 HS
Norway NOR
Finalizado
Mexico MEX
05/07 19:00 HS
England ENG
Finalizado
Portugal POR
06/07 13:00 HS
Spain SPA
Finalizado
USA USA
07/07 02:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Argentina ARG
07/07 10:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Switzerland SWI
07/07 14:00 HS
Colombia COL
Finalizado
France FRA
09/07 14:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Spain SPA
10/07 13:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Norway NOR
11/07 15:00 HS
England ENG
After ET
Argentina ARG
12/07 03:00 HS
Switzerland SWI
After ET
France FRA
14/07 13:00 HS
Spain SPA
Finalizado
England ENG
15/07 13:00 HS
Argentina ARG
Finalizado
France FRA
18/07 15:00 HS
England ENG
Spain SPA
19/07 13:00 HS
Argentina ARG
Farándula

Messi deja ver su atrevido e íntimo tatuaje cerca de sus atributos

En las últimas horas se ha hecho viral una imagen del futbolista, quien tras terminar uno de sus recientes partidos del Mundial, se quita la camiseta mostrando de más.

Compartir:
Lionel Messi, jugador de la Selección de Argentina
Lionel Messi, jugador de la Selección de Argentina / FOTO: EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Una foto de Lionel Messi sin camiseta en la que se distingue un tatuaje de labios rojos en la parte baja del abdomen circula en internet y genera todo tipo de comentarios.

En pleno Mundial, el futbolista volvió a sorprender a sus seguidores con un misterioso y excéntrico tatuaje. Se trata de uno que llevaba escondido pero que, por casualidad, quedó a la vista de los aficionados en una fotografía que se ha hecho viral.

Messi dejó al descubierto que se tatuó los labios de una mujer en la zona íntima. Unos labios que para algunos estarían inspirados en su esposa Antonela Roccuzzo.

Foto embed
Messi tatuaje - Instagram

El tatoo muestra unos labios rojos que de inmediato han causado diversas reacciones y opiniones, algunos asegurando que es sexy y otros que revela una personalidad escondida del 10 de la Selección de Argentina.

La historia de amor entre Antonela Roccuzzo y Lionel Messi comenzó mucho antes de la fama y los títulos. Ambos se conocieron cuando eran niños en Rosario, Argentina, gracias a Lucas Scaglia, primo de Antonela y uno de los mejores amigos de Messi durante su infancia.

Con apenas nueve años, Messi visitaba con frecuencia la casa de los Scaglia para jugar fútbol con Lucas, y fue ahí donde conoció a Antonela. Desde ese momento surgió una amistad que se mantuvo a la distancia cuando el futbolista se mudó a España en el año 2000 para incorporarse a las fuerzas básicas del FC Barcelona.

Retomar el amor

A pesar de vivir en continentes distintos, ambos siguieron en contacto durante varios años. En 2007, Messi regresó a Rosario tras el fallecimiento de una amiga cercana de Antonela para acompañarla en uno de los momentos más difíciles de su vida, un episodio que marcó un antes y un después en su relación.

Poco tiempo después comenzaron su noviazgo de manera discreta y, aunque mantuvieron el romance alejado de los reflectores, el propio Messi confirmó públicamente que tenía pareja en 2009.

Finalmente, la pareja contrajo matrimonio el 30 de junio de 2017 en Rosario, en una ceremonia que reunió a familiares, amigos y varias figuras del fútbol internacional.

Foto embed
Boda Messi - Instagram

En Portada

Conred actualiza reporte del sismo: 58 emergencias, viviendas dañadas y derrumbes en carreterast
Nacionales

Conred actualiza reporte del sismo: 58 emergencias, viviendas dañadas y derrumbes en carreteras

04:39 PM, Jul 17
Sismos en Guatemala: Naturaleza de los eventos, magnitudes y réplicast
Nacionales

Sismos en Guatemala: Naturaleza de los eventos, magnitudes y réplicas

03:36 PM, Jul 17
Presidente de Panamá envía mensaje de aliento a Guatemala y México tras fuertes sismost
Nacionales

Presidente de Panamá envía mensaje de aliento a Guatemala y México tras fuertes sismos

04:47 PM, Jul 17
Tras sismo, Conred reporta emergencias en seis departamentos y mantiene alerta anaranjadat
Nacionales

Tras sismo, Conred reporta emergencias en seis departamentos y mantiene alerta anaranjada

12:26 PM, Jul 17
VIDEO: EE. UU. lanza nueva ola de ataques contra Iránt
Internacionales

VIDEO: EE. UU. lanza nueva ola de ataques contra Irán

04:57 PM, Jul 17

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026universofutbolGuatemalaArgentinaEstados UnidosFIFAMessiInglaterra
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar