Fallece el hijo de Aylín Mujica a los 31 años

El mundo del espectáculo cubano enfrenta una dolorosa pérdida tras conocerse el fallecimiento de Mauro Menéndez, hijo de la reconocida actriz y presentadora Aylín Mujica y el músico Osamu Menéndez.
La triste noticia fue confirmada públicamente por el propio Osamu a través de sus redes sociales, donde expresó el profundo dolor que atraviesa la familia en estos momentos.
El mensaje de Osamu Menéndez en Facebook fue breve pero contundente:
"Perdónenme, no puedo hablar, mi hijo Mauro murió anoche y estoy destrozado. Voy en el avión a buscar su cuerpo. Los quiero siempre y agradezco sus mensajes de condolencias", compartió con amigos, colegas y seguidores que se solidarizaron rápidamente con su pérdida.
Según medios internacionales, Mauro murió después de que se le complicara una neumonía que presuntamente padecía y con la que habría viajado a Barbados.
Aylín Mujica se encontraba grabando la nueva temporada del reality "Top Chef VIP" de Telemundo cuando recibió la noticia sobre la pérdida de su hijo.
La información fue confirmada por el equipo del programa "En Casa con Telemundo", que también dedicó palabras de aliento y respeto ante la dolorosa situación de la actriz cubana.
Aylín Mujica, con una trayectoria consolidada en telenovelas y la televisión hispana, es una figura muy querida por la audiencia.
Ha participado en proyectos exitosos como la tercera temporada de "La Casa de los Famosos" y ha sido conductora invitada de programas como "La Mesa Caliente", entre otros espacios destacados dentro del entretenimiento latino.
Mensajes de apoyo
Compañeros del medio artístico, seguidores y personalidades de la televisión han expresado su solidaridad con Aylín Mujica y su ex, acompañándolos en este difícil momento.
La noticia está en desarrollo y se espera que, a medida que transcurran las horas, se conozcan nuevos detalles sobre el caso y el proceso de despedida.
Mauro Menéndez, de 30 años, se había consolidado como DJ y productor musical, siendo apreciado por su creatividad y su trabajo dentro de la escena artística.
Colegas de la actriz piden respeto a la privacidad en estos momentos tan dolorosos. La información, que en un inicio compartió la periodista Mandy Friddmann, también señala que Aylín Mujica viajó de inmediato desde Colombia hasta Barbados, en donde se encontraba Mauro.