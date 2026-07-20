Presidente de Francia se vuelve viral por BTS y army bomb

La visita del presidente de Francia, Emmanuel Macron, y de la primera dama, Brigitte Macron, al concierto de BTS en el Stade de France se convirtió en uno de los momentos más virales del fin de semana. La pareja presidencial fue captada disfrutando del espectáculo como cualquier otro integrante del fandom ARMY, pero hubo un detalle que terminó robándose toda la atención.
En diversos videos compartidos en redes sociales, se observa a ambos sosteniendo un Army Bomb, el famoso lightstick oficial de BTS, mientras intentan descubrir cómo encenderlo. La escena provocó miles de reacciones entre los seguidores del grupo surcoreano, quienes calificaron el momento como "adorable", además de convertir las imágenes en tendencia en plataformas como X, TikTok e Instagram.
La presencia de los Macron en el espectáculo sorprendió a muchos, ya que decidieron hacer una pausa en su agenda oficial para asistir al primer concierto de BTS en París como parte de la gira Arirang World Tour. Incluso, Emmanuel Macron compartió posteriormente un video del grupo interpretando "Dynamite" en sus redes sociales para darles la bienvenida a la capital francesa, un gesto que también fue ampliamente celebrado por los fanáticos.
El regreso de BTS a Francia representó un acontecimiento histórico. El grupo reunió a cerca de 184 mil asistentes durante dos conciertos completamente agotados en el Stade de France, estableciendo un nuevo récord de asistencia para la agrupación en una misma sede.
Más de los shows de BTS
La energía de los ARMY iluminando el estadio con miles de Army Bomb convirtió el recinto en un auténtico mar de luces, consolidando una de las paradas más exitosas de la gira europea. Tras concluir su paso por Europa, BTS continuará con la siguiente etapa del Arirang World Tour en Norteamérica.
Sus próximos conciertos están programados para realizarse en el MetLife Stadium de East Rutherford los días 1 y 2 de agosto, antes de continuar por ciudades como Foxborough, Baltimore, Arlington, Toronto, Chicago e Inglewood.
Más adelante, la gira llegará a Sudamérica con presentaciones confirmadas en Bogotá, Lima, Santiago, La Plata y São Paulo, para posteriormente recorrer Asia y Oceanía hasta marzo de 2027.