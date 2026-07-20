 Niurka Marcos: Impactante Vestuario en Su Show en Guatemala
Farándula

Niurka Marcos y el picante vestuario que usó en su show en Guatemala

La artista cubana se robó todas las miradas durante su explosiva presentación en el Teatro Delirio.

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Niurka Marcos,
Niurka Marcos / FOTO:
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Niurka Marcos volvió a demostrar por qué es considerada una de las vedettes más polémicas y carismáticas del espectáculo latinoamericano.  Durante su presentación en Guatemala, la famosa artista cubana sorprendió al público con un picante vestuario que rápidamente se convirtió en uno de los detalles más comentados de la noche.

La actriz, cantante y bailarina apareció sobre el escenario luciendo un atrevido enterizo con transparencias, diseñado para resaltar su figura y complementar la sensualidad de sus movimientos.  La llamativa prenda, acompañada de brillo y detalles estratégicamente colocados, se robó las miradas de los asistentes, quienes reaccionaron con aplausos y muestras de emoción.

Con su característica seguridad y personalidad irreverente, Niurka Marcos en Guatemala ofreció una presentación llena de energía, baile y provocación. La artista se mostró cómoda sobre el escenario, interactuó con el público y dejó claro que continúa siendo una de las figuras más importantes del cabaret y el entretenimiento.

La cubana llegó al país para protagonizar "Zafira: El Alma del Cabaret", una producción que busca transportar a los espectadores a la época dorada de las vedettes, pero incorporando una propuesta moderna, explosiva y cargada de sensualidad. La obra se presentó en el Teatro Delirio y combinó música, actuaciones en vivo, coreografías, plumas, lentejuelas y una puesta en escena creada para ofrecer una experiencia cercana y envolvente.

Más de Niurka Marcos

Niurka interpreta a Zafira, el personaje central de una historia en la que demuestra su fuerza escénica y el carisma que la ha acompañado a lo largo de su carrera. El espectáculo también reúne a artistas guatemaltecos y extranjeros, entre ellos Dennis Arana, Lucía Montepeque, Merme López, Paula Henao, Bruno Espino, Daniel Herrera, Hellen Loarca y Catalina Cardona.

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Cabe destacar que la propuesta fusiona teatralidad, danza, humor y elementos característicos del cabaret. Sin embargo, fue el enterizo transparente de Niurka Marcos el que terminó acaparando la atención. Con este arriesgado atuendo, la llamada "mujer espectáculo" confirmó que su paso por Guatemala no podía ocurrir sin sensualidad, polémica y mucho brillo.

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