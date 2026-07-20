 Hiroshi de Pequeños Gigantes Anuncia su Paternidad
Farándula

Hiroshi de Pequeños Gigantes anuncia que se convertirá en papá

¿Cuántos años han pasado? Hiroshi sorprendió al anunciar que será papá por primera vez y revelar el sexo de su bebé.

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Hiroshi / FOTO: Hiroshi
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El cantante Hiroshi, quien conquistó al público mexicano durante la primera temporada de Pequeños Gigantes, vive uno de los momentos más importantes de su vida personal.  A través de sus redes sociales, el artista confirmó que se convertirá en papá por primera vez y compartió con sus seguidores la felicidad de saber que espera una niña.

La noticia estuvo acompañada de un emotivo mensaje dedicado a su pareja, en el que expresó el profundo agradecimiento que siente por comenzar esta nueva etapa juntos. "Hoy comienza una nueva aventura de tu mano... gracias por hacerme el hombre más feliz del mundo", escribió el cantante, quien también aseguró que ya ama profundamente a la pequeña que viene en camino.

Hiroshi alcanzó la fama en 2011 cuando, con apenas 11 años, participó en Pequeños Gigantes, programa que reunió a algunos de los niños con mayor talento de México.  Su potente voz y carisma lo convirtieron rápidamente en uno de los favoritos del público, abriéndole las puertas a nuevos proyectos musicales y televisivos.

Tras el éxito del reality infantil, formó parte de El Show de los Peques y del grupo musical Megabait, integrado por varios excompañeros del programa.  Sin embargo, con el paso del tiempo decidió regresar a Chihuahua para continuar con sus estudios y llevar una vida más tranquila, lejos de los reflectores.

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Años después volvió a apostar por su carrera artística. En 2021 presentó el álbum Ni en mil vidas, un proyecto compuesto completamente por él, con el que buscó consolidarse como cantautor.  En entrevistas anteriores, Hiroshi confesó que incluso trabajó en tiendas de autoservicio y en la Comisión Federal de Electricidad antes de regresar a la música, demostrando que nunca dejó de perseguir sus sueños.

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La publicación se llenó de mensajes de felicitación por parte de amigos, colegas y miles de seguidores que crecieron viéndolo cantar en televisión y que hoy celebran con él esta nueva etapa familiar.

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