Aylín Mujica regresa de Barbados sin su hijo: la triste razón

A una semana del fallecimiento de Mauro Menéndez, hijo mayor de Aylín Mujica, la familia enfrenta una situación todavía más dolorosa: los restos del joven de 31 años siguen en Barbados y no han podido ser trasladados a Miami.
La burocracia local y la complejidad de los trámites han hecho imposible la repatriación del cuerpo, lo que ha intensificado el sufrimiento de la actriz y su exesposo, Osamu Menéndez.
El plan de Aylín Mujica y Osamu era viajar a la isla caribeña, reconocer el cuerpo de su hijo y realizar el traslado inmediato a Estados Unidos.
Sin embargo, según información de la periodista Mandy Fridmann, desde el inicio se toparon con obstáculos legales inesperados.
Mauro vivía en Los Ángeles, su madre reside en Miami y el fallecimiento ocurrió en un lugar con un sistema judicial complicado para extranjeros.
Fridmann detalló que el fallecimiento ocurrió un jueves, pero Aylín Mujica y Osamu solo lograron llegar a Barbados el viernes.
El fin de semana detuvo por completo los procedimientos administrativos, lo que forzó a la pareja a regresar a Miami antes de concluir los trámites, pues también debían atender a sus otros hijos, devastados por la tragedia.
A pesar de cubrir todos los gastos requeridos por las autoridades locales, incluyendo los relacionados con la cremación, ello no fue suficiente para agilizar los trámites. Según Fridmann, el principal problema radica en la "ineptitud" de las autoridades de la isla y la incertidumbre sobre cómo proceder en un caso que involucra a ciudadanos estadounidenses.
Hasta el 22 de julio, ni siquiera se había realizado la cremación del cuerpo. "Las cenizas no solo no están en Miami, sino que todavía ni siquiera son cenizas", señaló la periodista.
En sus palabras
Aylín Mujica decidió romper el silencio en una emotiva entrevista para Telemundo, donde compartirá cómo ha enfrentado uno de los momentos más dolorosos de su vida y aclarará las especulaciones que surgieron tras la tragedia.
Durante un adelanto transmitido en el programa Hoy Día, la también actriz cubana explicó que aceptó hablar con la periodista Verónica Bastos, conductora de "La Mesa Caliente", debido a la amistad que las une y porque sintió que era el momento de contar su verdad.
"No estaba lista para dar una entrevista, pero si es contigo no va a ser una entrevista; va a ser contar, aclarar, narrar, dar fortaleza a todas las madres que han pasado por esto, que es lo más terrible que le puede pasar, no a una mujer, sino a un ser humano. Quiero contar las cosas como son para que no sigan existiendo tantas palabras fuera de lugar o acontecimientos que no sucedieron", expresó.
Mauro perdió la vida a consecuencia de una pulmonía mientras se encontraba de viaje en Barbados. En la conversación, Aylín Mujica recordó el instante en que recibió la devastadora noticia mientras estaba en el aeropuerto de Panamá.