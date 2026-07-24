 Fallece Chris Anne Affleck, madre de Ben Affleck, a los 83
Farándula

Muere Chris Anne Affleck, madre de Ben Affleck, a los 83 años

La educadora de Harvard y defensora de los derechos civiles falleció el 2 de junio a los 83 por cáncer de páncreas.

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Ben Affleck y su madre, Facebook
Ben Affleck y su madre / FOTO: Facebook
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Chris Anne Affleck, la destacada educadora y activista por los derechos civiles, quien fuera madre de los aclamados actores Casey y Ben Affleck, falleció el pasado 2 de junio a la edad de 83 años. 

La noticia fue confirmada por su familia y reportada por The Hollywood Reporter, marcando el fin de una vida dedicada a la enseñanza, la justicia social y el apoyo incondicional a sus hijos, ambos ganadores del premio Oscar.

Su deceso se produjo pacíficamente mientras dormía, apenas dos días después de cumplir su último gran deseo: asistir a la graduación de su nieto Atticus de la escuela secundaria el 31 de mayo.

Chris Anne había sido diagnosticada con cáncer de páncreas en diciembre del año anterior, y los médicos le habían pronosticado una expectativa de vida de seis meses, un plazo que logró extender para compartir ese momento especial con su familia.

Ella fue una ferviente promotora de las aspiraciones artísticas de sus hijos, acompañándolos en momentos clave de sus trayectorias. 

En 1998, asistió a la ceremonia de los Oscar junto a Ben Affleck y Matt Damon, quienes también llevó a su madre, cuando ambos fueron nominados a mejor guion original por la película "Good Will Hunting".

Ben Affleck rememoró ese significativo momento en una entrevista con Vanity Fair, expresando su sorpresa ante la reacción pública:

"Estábamos sentados junto a nuestras madres y ganamos, y las abrazamos. Recuerdo que todos hicieron un gran drama de ello, como si fuera una novedad. ¿Por qué es raro que traigamos a nuestras madres? ¿A quién más crees que llevaríamos?", señaló.

Chris Anne tuvo la oportunidad de presenciar cómo Ben Affleck ganaba su segundo Oscar a la mejor película por "Argo" en 2012, y cómo Casey obtenía el Oscar al mejor actor en 2017 por su magistral interpretación en "Manchester by the Sea".

Una Vida Dedicada a la Educación y el Activismo

Nacida como Christine Anne Boldt en diciembre de 1942 en la ciudad de Nueva York, Chris, como era conocida por sus allegados, fue una mujer adelantada a su tiempo. 

Demostró una notable dedicación académica al graduarse y obtener una maestría de la prestigiosa Universidad de Harvard. Posteriormente, dedicó 35 años de su vida a la enseñanza en escuelas públicas, dejando una huella imborrable en innumerables estudiantes hasta su jubilación en 2008.

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Ben Affleck - Instagram

Más allá de las aulas, Chris Anne Affleck fue una ferviente defensora de los derechos civiles, participando activamente en momentos cruciales de la historia estadounidense. 

Fue una de las pioneras que viajó al sur profundo de Estados Unidos durante la década de 1960 para impartir clases de alfabetización en Mississippi, como parte del histórico "Freedom Summer". Su compromiso social también la llevó a marchar contra la guerra de Vietnam y a sumergirse en la contracultura de esa vibrante década, según detalla The Hollywood Reporter.

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Ben Affleck y su mamá en los Oscar - Instagram

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