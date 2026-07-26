 Agente PNC Guatemala: Belleza y Peinado Conquistan Redes
Farándula

Agente de la PNC de Guatemala conquista las redes por su belleza y su “peinado”

El elegante peinado de una agente de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala la convirtió en un fenómeno viral.

Compartir:
PNC, PNC
PNC / FOTO: PNC
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Una agente de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala se convirtió en toda una sensación en redes sociales luego de compartir un video en el que llamó la atención por un elegante peinado que despertó la curiosidad de miles de usuarios.  Lo que comenzó como un simple video terminó convirtiéndose en un fenómeno viral, gracias a la gran cantidad de comentarios de personas que querían aprender a recrear su estilo.

Ante la insistencia de sus seguidores, la joven decidió publicar un tutorial para mostrar paso a paso cómo realiza el peinado que tanto dio de qué hablar.  El video fue recibido con entusiasmo y rápidamente acumuló miles de reproducciones, reacciones y comentarios positivos.

@_172023

#paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #fouryoupage #pncdeguatemala #peinadosfaciles

♬ original sound - Chloe Roberts

Aunque la agente mantiene en reserva su nombre y prefiere que su identidad no sea el centro de atención, su presencia en plataformas digitales continúa creciendo.  Actualmente suma más de 200 mil seguidores, quienes siguen de cerca el contenido que comparte, el cual combina momentos de su rutina, tendencias y publicaciones relacionadas con su trabajo.

El tutorial no solo despertó el interés de mujeres que buscaban replicar el peinado, sino que también generó una ola de mensajes de admiración hacia la joven policía.  Decenas de internautas destacaron su carisma, creatividad y la naturalidad con la que interactúa con su comunidad digital.

Más de la agente de PNC

Entre los comentarios más frecuentes se encuentran elogios por su imagen, su actitud positiva y la manera en que demuestra que es posible conectar con las personas a través de las redes sociales sin dejar de lado el profesionalismo.  Muchos usuarios señalaron que la agente proyecta una imagen fresca y cercana, lo que ha contribuido a que gane cada vez más popularidad.

¿Pollo con piel amarilla o blanca? La inesperada duda que se volvió tendencia en Google

Una sencilla pregunta sobre el pollo que millones de personas consumen a diario se convirtió en una de las búsquedas más populares en Google.

El caso también ha puesto de manifiesto cómo las redes sociales han cambiado la forma en que los miembros de distintas instituciones interactúan con la ciudadanía.  En esta ocasión, un sencillo tutorial de peinado fue suficiente para que miles de personas conocieran a la agente y se interesaran por el contenido que publica.

En Portada

Informe policial revela cómo ocurrió la masacre en Boca del Montet
Nacionales

Informe policial revela cómo ocurrió la masacre en Boca del Monte

11:14 AM, Jul 26
Identifican a los fallecidos en el tiroteo de Boca del Montet
Nacionales

Identifican a los fallecidos en el tiroteo de Boca del Monte

10:37 AM, Jul 26
Clubes guatemaltecos inician su camino en la Copa Centroamericana 2026t
Deportes

Clubes guatemaltecos inician su camino en la Copa Centroamericana 2026

10:11 AM, Jul 26
Tiktoker guatemalteca figura entre las víctimas de masacre en Boca del Montet
Viral

Tiktoker guatemalteca figura entre las víctimas de masacre en Boca del Monte

11:55 AM, Jul 26
VIDEO: Explosión durante quema de torito deja muertos y decenas de heridost
Internacionales

VIDEO: Explosión durante quema de torito deja muertos y decenas de heridos

10:01 AM, Jul 26

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026ArgentinaGuatemalauniversofutbolFIFAEstados UnidosMessiInglaterra
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar