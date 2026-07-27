 Nuevo Black Panther: Actor del hijo de T'Challa revelado
Farándula

¡Nuevo Black Panther! Marvel anuncia al actor que interpretará al hijo del rey T'Challa

La historia de Wakanda está lista para escribir un nuevo capítulo. Durante la Comic-Con de San Diego, Marvel Studios reveló uno de los anuncios que más expectativa generó entre los fanáticos de los superhéroes.

Compartir:
Black Panther, Redes sociales
Black Panther / FOTO: Redes sociales
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Marvel Studios dio uno de los anuncios más importantes de la Comic-Con de San Diego al revelar que el actor británico David Jonsson será el nuevo Black Panther en la tercera película de la exitosa franquicia. La noticia fue presentada por el director Ryan Coogler durante el tradicional panel del Hall H, donde también confirmó que la cinta llegará a los cines el 15 de diciembre de 2028.

Con esta decisión, Marvel abre un nuevo capítulo para Wakanda, apostando por una nueva generación que continuará el legado del rey T'Challa, personaje inmortalizado por Chadwick Boseman hasta su fallecimiento en 2020.

David Jonsson dará vida al heredero de Wakanda

Durante la presentación, Ryan Coogler explicó que David Jonsson interpretará a T'Challa II, el hijo del rey T'Challa, personaje que fue presentado al final de Black Panther: Wakanda Forever.

El director adelantó que la historia mostrará el crecimiento del joven príncipe hasta alcanzar la mayoría de edad, momento en el que deberá asumir la enorme responsabilidad de convertirse en el nuevo protector de Wakanda.

Aunque Marvel no reveló detalles sobre la trama, las declaraciones de Coogler confirman que la franquicia dará un importante salto temporal para mostrar al heredero listo para portar el emblemático traje del Black Panther.

El legado de Chadwick Boseman continúa

La decisión de introducir al hijo de T'Challa representa una forma de mantener vivo el legado de Chadwick Boseman sin reemplazar directamente al actor, quien falleció en agosto de 2020 tras una batalla privada contra el cáncer de colon.

Marvel optó en Black Panther: Wakanda Forever por no sustituir al personaje original, sino rendir homenaje a Boseman a través de la historia y convertir a Shuri, interpretada por Letitia Wright, en la nueva Black Panther durante la segunda película.

Ahora, con la llegada de T'Challa II, el estudio continúa desarrollando la línea sucesoria de Wakanda respetando el impacto que tuvo Boseman dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

Letitia Wright continuará como Shuri

Marvel también confirmó el regreso de Letitia Wright como Shuri, hermana del fallecido rey T'Challa y actual líder de Wakanda.

Tras el anuncio de David Jonsson, la actriz reaccionó con entusiasmo en redes sociales al escribir: "¡Vamos, sobrino!", un mensaje que rápidamente fue compartido por miles de seguidores de la franquicia.

Se espera que Shuri tenga un papel fundamental como guía y mentora del joven heredero mientras aprende a convertirse en el nuevo Black Panther.

Denzel Washington también formará parte de la película

Otro de los nombres que ha generado expectativa es el del ganador del Premio Óscar Denzel Washington.

Aunque Marvel no ofreció detalles durante la Comic-Con, el propio actor había adelantado meses atrás que Ryan Coogler estaba escribiendo un personaje especialmente para él dentro de Black Panther 3.

En una entrevista concedida al programa Today Show Australia, Washington comentó que el director estaba desarrollando un papel pensado exclusivamente para él, confirmando así su futura participación en la franquicia.

La incorporación del reconocido actor ha despertado numerosas teorías entre los seguidores de Marvel, quienes especulan sobre la posibilidad de que interprete a un líder wakandiano, un anciano consejero o incluso a un personaje completamente nuevo dentro del universo cinematográfico.

¿Quién es David Jonsson?

David Jonsson es uno de los actores británicos con mayor proyección de los últimos años.

Ganó reconocimiento internacional gracias a su participación en la serie Industry, donde interpretó a Gus Sackey, y posteriormente consolidó su carrera con papeles en Rye Lane y la película Alien: Romulus, donde recibió elogios por su actuación.

Su elección como el nuevo Black Panther marca el mayor desafío de su trayectoria y lo convierte en uno de los nuevos rostros principales del Universo Cinematográfico de Marvel.

En Portada

Detallan golpe contra grupos que controlaban cárcel en Izabal: tres muertos y calcinadost
Nacionales

Detallan golpe contra grupos que controlaban cárcel en Izabal: tres muertos y calcinados

11:31 AM, Jul 27
Gobernación confirma 24 muertes violentas en un día y anuncia ajustes a la estrategia de seguridadt
Nacionales

Gobernación confirma 24 muertes violentas en un día y anuncia ajustes a la estrategia de seguridad

10:59 AM, Jul 27
Exalcalde guatemalteco se declara culpable de conspirar para traficar cocaína a EE.UU.t
Nacionales

Exalcalde guatemalteco se declara culpable de conspirar para traficar cocaína a EE.UU.

12:07 PM, Jul 27
El inquietante mensaje que compartió una de las víctimas minutos antes de la masacre en Boca del Montet
Viral

El inquietante mensaje que compartió una de las víctimas minutos antes de la masacre en Boca del Monte

08:52 AM, Jul 27
Piden que Gianni Infantino rinda cuentas por sus vínculos con Trumpt
Universo Futbol

Piden que Gianni Infantino rinda cuentas por sus vínculos con Trump

10:43 AM, Jul 27

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026ArgentinaGuatemalauniversofutbolFIFAEstados UnidosMessiInglaterra
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar