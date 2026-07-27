Nuevo Black Panther: Actor del hijo de T'Challa revelado

Marvel Studios dio uno de los anuncios más importantes de la Comic-Con de San Diego al revelar que el actor británico David Jonsson será el nuevo Black Panther en la tercera película de la exitosa franquicia. La noticia fue presentada por el director Ryan Coogler durante el tradicional panel del Hall H, donde también confirmó que la cinta llegará a los cines el 15 de diciembre de 2028.
Con esta decisión, Marvel abre un nuevo capítulo para Wakanda, apostando por una nueva generación que continuará el legado del rey T'Challa, personaje inmortalizado por Chadwick Boseman hasta su fallecimiento en 2020.
David Jonsson dará vida al heredero de Wakanda
Durante la presentación, Ryan Coogler explicó que David Jonsson interpretará a T'Challa II, el hijo del rey T'Challa, personaje que fue presentado al final de Black Panther: Wakanda Forever.
El director adelantó que la historia mostrará el crecimiento del joven príncipe hasta alcanzar la mayoría de edad, momento en el que deberá asumir la enorme responsabilidad de convertirse en el nuevo protector de Wakanda.
Aunque Marvel no reveló detalles sobre la trama, las declaraciones de Coogler confirman que la franquicia dará un importante salto temporal para mostrar al heredero listo para portar el emblemático traje del Black Panther.
El legado de Chadwick Boseman continúa
La decisión de introducir al hijo de T'Challa representa una forma de mantener vivo el legado de Chadwick Boseman sin reemplazar directamente al actor, quien falleció en agosto de 2020 tras una batalla privada contra el cáncer de colon.
Marvel optó en Black Panther: Wakanda Forever por no sustituir al personaje original, sino rendir homenaje a Boseman a través de la historia y convertir a Shuri, interpretada por Letitia Wright, en la nueva Black Panther durante la segunda película.
Ahora, con la llegada de T'Challa II, el estudio continúa desarrollando la línea sucesoria de Wakanda respetando el impacto que tuvo Boseman dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.
Letitia Wright continuará como Shuri
Marvel también confirmó el regreso de Letitia Wright como Shuri, hermana del fallecido rey T'Challa y actual líder de Wakanda.
Tras el anuncio de David Jonsson, la actriz reaccionó con entusiasmo en redes sociales al escribir: "¡Vamos, sobrino!", un mensaje que rápidamente fue compartido por miles de seguidores de la franquicia.
Se espera que Shuri tenga un papel fundamental como guía y mentora del joven heredero mientras aprende a convertirse en el nuevo Black Panther.
Denzel Washington también formará parte de la película
Otro de los nombres que ha generado expectativa es el del ganador del Premio Óscar Denzel Washington.
Aunque Marvel no ofreció detalles durante la Comic-Con, el propio actor había adelantado meses atrás que Ryan Coogler estaba escribiendo un personaje especialmente para él dentro de Black Panther 3.
En una entrevista concedida al programa Today Show Australia, Washington comentó que el director estaba desarrollando un papel pensado exclusivamente para él, confirmando así su futura participación en la franquicia.
La incorporación del reconocido actor ha despertado numerosas teorías entre los seguidores de Marvel, quienes especulan sobre la posibilidad de que interprete a un líder wakandiano, un anciano consejero o incluso a un personaje completamente nuevo dentro del universo cinematográfico.
¿Quién es David Jonsson?
David Jonsson es uno de los actores británicos con mayor proyección de los últimos años.
Ganó reconocimiento internacional gracias a su participación en la serie Industry, donde interpretó a Gus Sackey, y posteriormente consolidó su carrera con papeles en Rye Lane y la película Alien: Romulus, donde recibió elogios por su actuación.
Su elección como el nuevo Black Panther marca el mayor desafío de su trayectoria y lo convierte en uno de los nuevos rostros principales del Universo Cinematográfico de Marvel.