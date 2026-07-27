 Fidelidad al Manga: ¿Destruye el Alma de Ghost in the Shell?
Farándula

La fidelidad al manga, aniquila el alma de Ghost in the Shell

Quienes vivimos el tránsito generacional, quienes crecimos escuchando el módem chirriar y entendimos la vastedad de la red, la espera a lograr conexión con el otro lado del mundo comprendemos la densidad de la obra de 1995.

  • 08:23, Jul 27 2026
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Ghost in the shell, Cortesía
Ghost in the shell / FOTO: Cortesía
Gabriel Arana Fuentes
Columna de cine
Gabriel Arana Fuentes Destacada

Periodista cultural todoterreno amante del cine. Ganó el Premio Nacional de Periodismo Cultural en 2017. De la prensa escrita a la digital, ha sido editor, docente y consultor. Además, actor ocasional.

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En 1995, Mamoru Oshii programó Ghost in the Shell en el imaginario colectivo. Nos estampó el futuro en el cráneo sin heroísmo barato, sin redenciones milagrosas y sin finales felices, le demostró a este lado del planeta que la animación también podía tocar temas profundos. Nos restregó una fusión ineludible que ha influido al cine desde entonces. La Mayor Motoko Kusanagi —conciencia orgánica en caparazón sintético, decile cyborg— se fusiona a Puppet Master, una inteligencia artificial nacida en la red como daño colateral gubernamental. No presenciamos una batalla final, fue un nacimiento. Y la nueva versión, recién estrenada en Amazon Prime, aunque es el mismo tema, es más simple.

@gabrielaranafuentes

Ser fiel al manga aniquiló el alma de Ghost in the Shell. 🤖💔 Si viste la joya cyberpunk de Mamoru Oshii en 1995, sabés que nos voló la cabeza hablando de Inteligencia Artificial, existencialismo y el alma en un mundo hiperconectado. Nos preparó para la era de ChatGPT, Gemini & Co. Pero la nueva versión que acaba de estrenarse en Amazon Prime... es otra historia. 🎬❌ Por querer ser la "adaptación definitiva" y fiel al tono humorístico del manga de Masamune Shirow, traicionaron la profundidad filosófica que hizo legendaria a la franquicia. Cambiaron la angustia existencial de la Mayor Motoko Kusanagi por chistes baratos, onomatopeyas y personajes unidimensionales. Oshii le hizo un inmenso favor a Shirow al cambiar el guion en el 95. La nueva serie es entretenimiento masticado; vendieron el alma (el Ghost) de la historia por un par de risas prefabricadas. ¿Vos de qué lado estás? 👇 ¿Preferís el abismo filosófico de la película del 95 o te quedás con el humor fiel al manga de la nueva serie? ¡Dejá tu opinión en los comentarios y lo debatimos! 💬🔥 🔗 Leé la columna completa en Emisoras Unidas. GhostInTheShell Gabrielarana tenésqueverla AnimeTok Manga Cyberpunk MotokoKusanagi MamoruOshii AmazonPrimeVideo ReseñaDeSeries InteligenciaArtificial RecomendacionesAnime EmisorasUnidas Guatemala Guate Opinion

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Hoy entregamos memoria, criterio y lenguaje a sistemas algorítmicos que no entendemos, pero que consumimos con devoción autómata -cito a la película Contacto "la deificación de la tecnología" porque la IA que nos resuelve todo-. El mundo hiperconectado imaginado por Oshii cada vez está más cerca; basta una pantalla para reescribir nuestra identidad, incluso una consulta psicológica o espiritual: "Chat GPT ¿Por qué no le agrado a la gente?".

Más fiel no es mejor

Oshii nos obligó a pensar en la conciencia, no en los cables. Por eso, el reciente estreno de la nueva versión resulta una bofetada a ese legado. Defendida por los puristas como la adaptación definitiva y fiel al tono humorístico del manga de Masamune Shirow, la serie fracturó a la audiencia. Yo tomo un bando: me quedo con el abismo existencial del siglo pasado. Esta nueva entrega traiciona la profundidad filosófica para mendigar la atención de una generación anestesiada. Chistes baratos y personajes casi unidimensionales con gestos caricaturescos en exceso.

La reverencia al material de origen jamás justifica la mediocridad narrativa. El primer episodio ahoga todo su potencial en un mar de chistes fáciles y resoluciones apresuradas. Reducen una obra magna a un espectáculo vacío donde la sangre fluye ocasionalmente, pero el cerebro se estanca por completo. El mensaje final no impresiona, apenas entretiene.Técnicamente la animación cumple, pero narrativamente representa un retroceso imperdonable. Ver a la Mayor Kusanagi convertida en una caricatura con rostros de onomatopeya hace que levante la ceja.

La caída de The Bear: la serie finaliza y sabotea su legado

La quinta temporada de The Bear funciona únicamente como un trámite. Con esta, es la tercera columna que le dedico a la serie y ahora decepcionado digo, no te le acerqués. ¡No tenés que verla, quedate con el recuerdo!

Un guión simple

Los personajes, antes contenedores de angustia existencial, cada uno representaba un sentimiento, hoy operan como marionetas. Kusanagi pierde su aura de letalidad para encajar a la fuerza en el molde de la protagonista irritada de cualquier anime adolescente. Las coreografías de acción, aunque fluidas, carecen de peso específico porque no existe nada en juego más allá del efectismo visual.

Quienes vivimos el tránsito generacional, quienes crecimos escuchando el módem chirriar y entendimos la vastedad de la red, la espera a lograr conexión con el otro lado del mundo comprendemos la densidad de la obra de 1995. Oshii le hizo un inmenso favor a Shirow. El manga arrojó un concepto innovador sobre inteligencias artificiales reclamando un alma/Ghost, pero fue la dirección cinematográfica, la adaptación y el cambio de guión, la que dotó a esa premisa de un peso aplastante. La nueva serie parece diseñada para espectadores con nulo bagaje cultural, incapaces de sostener la mirada ante el vacío.

Las secuelas previas, como Stand Alone Complex o Innocence, lograron expandir este universo manteniendo la dignidad intacta, pese al cambio de técnica. Incluso la industria perdonó el tropiezo estético de Hollywood de manos de Scarlet Johansson. Pero esto es distinto. Esto es extirpar los órganos vitales para vender el cadáver maquillado. La biotecnología, la manipulación de la memoria, la pregunta a qué es real de nuestra memoria quedan arrumbadas en el fondo de una comedia barata.

Si decidís invertir tiempo en ella, asumí las consecuencias. No encontrarás un producto maduro ni tensión dramática que desafíe tus certezas. Encontrarás entretenimiento masticado para paladares dóciles. Resulta una ironía brutal que, 31 años después de cuestionar si las máquinas podían desarrollar un alma propia, la franquicia misma haya decidido vender la suya a cambio de un puñado de risas prefabricadas.

@gabrielaranafuentes

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