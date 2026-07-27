 Coyote vs. Acme: Nuevo Tráiler y Éxito de la Campaña Fan
Farándula

Coyote vs. Acme estrena nuevo tráiler y revive gracias a una histórica campaña de los fans

Coyote vs. Acme estrenó un nuevo tráiler, consolidando el inesperado regreso de una producción que Warner Bros. canceló y que fue rescatada gracias a la movilización de miles de fanáticos en redes sociales.

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Coyote vs. Acme, Redes sociales
Coyote vs. Acme / FOTO: Redes sociales
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Después de años de incertidumbre, cancelaciones y una intensa campaña impulsada por los seguidores de los Looney Tunes, Coyote vs. Acme vuelve a captar la atención del público con el lanzamiento de un nuevo tráiler oficial por parte de Ketchup Entertainment, la distribuidora que rescató la producción cuando parecía destinada a no ver nunca la luz.

La cinta, una combinación de acción real y animación, llegará finalmente a los cines el próximo 28 de agosto en Estados Unidos, convirtiéndose en uno de los estrenos más esperados del año y en un ejemplo del impacto que las comunidades digitales pueden tener en las decisiones de la industria cinematográfica.

Una película que estuvo a punto de desaparecer

La historia detrás de Coyote vs. Acme es casi tan sorprendente como la trama de la película.

El filme fue producido por Warner Bros. y estaba prácticamente terminado cuando, en 2023, el estudio decidió cancelar su estreno como parte de una estrategia de reducción de costos y beneficios fiscales. La decisión provocó una ola de críticas entre cineastas, actores y fanáticos, quienes consideraban injusto que una producción terminada nunca pudiera llegar al público.

A diferencia de otros proyectos cancelados, Coyote vs. Acme encontró un inesperado salvavidas gracias a la movilización en redes sociales.

Miles de usuarios comenzaron a compartir mensajes utilizando etiquetas como #SaveCoyoteVsAcme y #ReleaseCoyoteVsAcme, exigiendo que la película encontrara una nueva distribuidora y pudiera estrenarse en salas de cine.

Ketchup Entertainment apostó por el proyecto

La presión del público terminó dando resultados. Ketchup Entertainment adquirió los derechos de distribución y decidió apostar por una película que muchos ya daban por perdida. La empresa, que anteriormente también había impulsado otros proyectos relacionados con los Looney Tunes, confirmó el estreno mundial para el 28 de agosto de 2026.

El lanzamiento del nuevo tráiler representa el último paso antes de su llegada a los cines y ha vuelto a despertar el entusiasmo entre los seguidores de la franquicia.

¿De qué trata Coyote vs. Acme?

La historia parte de una premisa que durante décadas parecía inevitable.

Tras sufrir incontables explosiones, caídas, accidentes y fracasos provocados por los productos de Acme en su eterna persecución del Correcaminos, Wile E. Coyote decide hacer algo completamente diferente: demandar a la empresa responsable de fabricar todos esos artefactos defectuosos.

Para ello contrata al abogado Kevin Avery, interpretado por Will Forte, quien acepta enfrentarse a la poderosa corporación Acme.

Del otro lado aparece Buddy Crane, interpretado por John Cena, encargado de defender los intereses de la empresa durante un juicio que mezcla humor, sátira corporativa y el característico estilo absurdo de los Looney Tunes.

La película también cuenta con las actuaciones de Lana Condor, P.J. Byrne y las voces de Eric Bauza para varios de los personajes clásicos de la franquicia.

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Coyote vs. Acme - Redes sociales

Humor clásico con una crítica moderna

Aunque mantiene el espíritu de los dibujos animados creados hace décadas, Coyote vs. Acme utiliza su historia para plantear una sátira sobre las grandes corporaciones, la responsabilidad empresarial y la lucha del ciudadano común frente a compañías con enorme poder económico.

El personaje que durante años fue víctima de explosivos defectuosos, cohetes que fallaban y trampas mal diseñadas ahora busca justicia en los tribunales, convirtiendo uno de los chistes más conocidos de la animación en una comedia judicial con referencias contemporáneas.

El nuevo tráiler aumenta la expectativa

El avance publicado por Ketchup Entertainment muestra nuevas escenas del juicio, más momentos entre el Coyote y su abogado, así como apariciones de personajes clásicos como Piolín, Bugs Bunny, Lucas y el Gallo Claudio.

El tráiler mantiene el humor físico característico de los Looney Tunes, pero añade un tono más irónico al presentar a Acme como una corporación obsesionada con proteger su reputación mientras intenta evitar las consecuencias de sus productos defectuosos.

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