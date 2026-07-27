Georgina Rodríguez brilla en el golf y recibe elogios

Georgina Rodríguez volvió a convertirse en tendencia en redes sociales tras compartir una serie de fotografías de una jornada de golf junto a Cristiano Ronaldo y sus hijos. La modelo, empresaria e influencer mostró algunos de los momentos que disfrutó con su familia durante un día de descanso, una publicación que rápidamente acumuló millones de reacciones y comentarios en Instagram.
Con más de 76 millones de seguidores en la plataforma, cada publicación de la pareja del futbolista portugués suele convertirse en un fenómeno digital, y esta ocasión no fue la excepción.
Un día de descanso lejos de las canchas
Mientras Cristiano Ronaldo continúa preparándose para una nueva temporada futbolística, la familia aprovechó un momento de tranquilidad para disfrutar de una jornada en un campo de golf.
En las imágenes compartidas por Georgina se observa a la pareja practicando sobre el green junto a sus hijos, en un ambiente relajado y alejado de los compromisos deportivos y profesionales que habitualmente ocupan su agenda.
Las fotografías reflejan una faceta más familiar de la influencer, quien suele compartir con frecuencia momentos de su vida cotidiana con sus seguidores.
Un look que llamó la atención
Uno de los aspectos que más comentarios generó fue el atuendo elegido por Georgina Rodríguez.
La empresaria lució un conjunto deportivo de dos piezas en color rosa perteneciente a Mimoa, su propia marca de ropa, con el que aprovechó para promocionar su firma a través de sus redes sociales.
Junto a las imágenes escribió un mensaje que resume la filosofía de la marca: "Mimoa nació para acompañar la vida tal y como es: en movimiento, en familia y rodeada de momentos que merecen ser recordados".
La publicación recibió miles de elogios por su estilo, así como comentarios de seguidores que destacaron la combinación entre moda, deporte y vida familiar.
Una de las mujeres más influyentes en redes sociales
Georgina Rodríguez se ha consolidado como una de las personalidades más influyentes del mundo digital.
Además de acompañar a Cristiano Ronaldo en distintas etapas de su carrera deportiva, ha construido una marca propia como empresaria, modelo e influencer, colaborando con reconocidas firmas internacionales y desarrollando proyectos personales en el mundo de la moda y los negocios.
Su presencia en Instagram supera los 76 millones de seguidores, una cifra que la posiciona entre las celebridades hispanohablantes con mayor alcance en la plataforma.
Cada una de sus publicaciones suele acumular millones de "me gusta" en pocas horas y convertirse en tema de conversación entre sus seguidores.
Una historia de amor que comenzó en Madrid
La relación entre Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo comenzó en 2017, cuando ambos se conocieron mientras ella trabajaba en una tienda de Gucci en Madrid.
Desde entonces, la pareja ha formado una de las familias más mediáticas del deporte y el entretenimiento.
Juntos son padres de Alana Martina, nacida en 2017, y Bella Esmeralda, quien llegó al mundo en 2022. Además, Georgina participa activamente en la crianza de los otros tres hijos del futbolista portugués, con quienes mantiene una estrecha relación.
En los últimos meses, la pareja también ha dado de qué hablar por su compromiso matrimonial.
Cristiano Ronaldo le propuso matrimonio con un impresionante anillo de compromiso que, según diversos medios internacionales, estaría valorado en varios millones de dólares, convirtiéndose en una de las joyas más comentadas entre las celebridades.
Aunque aún no han anunciado una fecha oficial para la boda, ambos continúan compartiendo momentos de su vida familiar y profesional con sus seguidores alrededor del mundo.