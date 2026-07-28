D4vd en juicio por asesinato de Celeste Rivas: Lo último

Un tribunal de Los Ángeles ha dictaminado que existen pruebas suficientes para que el cantante David Anthony Burke, conocido artísticamente como D4vd, enfrente un juicio por el presunto asesinato de Celeste Rivas Hernández, una adolescente de 14 años.
La jueza del Tribunal Superior, Charlaine Olmedo, concluyó que la fiscalía presentó elementos probatorios sólidos durante una audiencia preliminar de cinco días, lo que permite avanzar con el proceso legal contra el artista de 21 años.
D4vd está acusado de homicidio con agravantes, abuso sexual continuo de una menor de 14 años y mutilación de restos humanos.
Los fiscales sostienen que el móvil del crimen fue evitar que la joven revelara detalles sobre su relación antes del lanzamiento de su álbum.
Por su parte, el abogado de d4vd ha manifestado que la "evidencia real en este caso" demostrará la inocencia de su cliente y que "él no fue la causa de su muerte", declarándose no culpable de todos los cargos.
La jueza Olmedo afirmó en la corte que los fiscales cumplieron con la carga probatoria para los cargos y las circunstancias especiales imputadas a D4vd.
Como resultado de esta determinación, se fijó una lectura de cargos para el próximo 31 de agosto. Además, la jueza dictaminó que el cantante permanecerá detenido sin derecho a fianza. La fecha exacta para el inicio del juicio se establecerá en una audiencia futura, según explicó el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman.
Detalles escalofriantes
La audiencia preliminar, que se extendió por cinco jornadas, incluyó el testimonio de más de diez testigos. Durante este período, la fiscalía presentó una serie de pruebas que buscaban establecer la causa probable para llevar el caso a juicio.
Entre los elementos más impactantes se encontraban detalles macabros sobre el hallazgo del cuerpo mutilado de Celeste en el maletero del Tesla de D4vd en septiembre del año pasado.
También se compartieron análisis de la escena del crimen en la residencia donde se alojaba el artista y registros de artículos comprados en Amazon bajo un alias, entre otras evidencias.
Los padres de Celeste Rivas Hernández estuvieron presentes en la sala del tribunal, buscando mostrar fortaleza en medio de la tragedia.
Su presencia fue particularmente dolorosa cuando el fiscal exhibió imágenes de los restos mutilados de su hija, encontrados en dos bolsas dentro del vehículo. El abogado de la familia, Patrick Steinfeld, describió la escena como desgarradora, señalando que la madre de Celeste bajó la cabeza y rompió en llanto al ver las imágenes, que mostraban el torso y la cabeza de la joven de una manera casi irreconocible.
La familia optó por abandonar la sala durante audiencias posteriores que abordaron la autopsia de Celeste y los mensajes de texto intercambiados entre ella y D4vd, debido a la crudeza de los detalles.