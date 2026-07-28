Asuetos y feriados pendientes en Guatemala 2026

Guatemaltecos se preparan para disfrutar de los últimos meses de 2026 con una serie de asuetos y feriados que prometen oportunidades para el descanso y el turismo interno.
Desde agosto hasta diciembre, el calendario oficial contempla cuatro asuetos nacionales, un feriado local para la Ciudad de Guatemala y dos medios días de descanso, ofreciendo pausas muy esperadas en la rutina laboral.
Tras siete meses de actividades, los trabajadores de los sectores público y privado aún cuentan con importantes fechas de asueto, tanto a nivel nacional como en la capital.
Estas jornadas libres son ideales para planificar viajes cortos, dedicarse a actividades familiares o simplemente desconectar de las obligaciones diarias.
Feriado de la Virgen de la Asunción
El próximo día de asueto en el horizonte es el feriado del 15 de agosto, dedicado a la Virgen de la Asunción, una festividad de la que gozan exclusivamente los trabajadores de la Ciudad de Guatemala.
Es crucial recordar que, según la Ley que Promueve el Turismo Interno, los feriados de Semana Santa, el Día de la Independencia y las festividades locales no son trasladables. Esto significa que, aunque en 2026 el 15 de agosto caiga en sábado, la fecha se mantiene inamovible.
Para aquellos que, por la naturaleza de su trabajo, deban laborar durante esta jornada, el Código de Trabajo establece el derecho a recibir el pago extraordinario correspondiente por el tiempo trabajado, garantizando así una compensación justa por su esfuerzo en un día festivo.
Calendario de Asuetos y Feriados Pendientes en 2026
Conforme a lo estipulado en el artículo 127 del Código de Trabajo, la mayoría de los asuetos restantes no son trasladables, lo que permite a los ciudadanos planificar con antelación. A continuación, se detalla el calendario de los días de descanso que aún quedan en el año:
- Sábado 15 de agosto: Feriado de la Virgen de la Asunción (exclusivo para la Ciudad de Guatemala).
- Martes 15 de septiembre: Día de la Independencia.
- Martes 20 de octubre: Día de la Revolución.
- Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.
- Jueves 24 de diciembre: Medio día de asueto, a partir del mediodía, por Nochebuena.
- Viernes 25 de diciembre: Asueto por Navidad.
- Jueves 31 de diciembre: Medio día de asueto, a partir del mediodía, por Fin de Año.
La recta final del año ofrece una excelente oportunidad para un descanso prolongado, especialmente con la llegada de la Navidad.
El 25 de diciembre, al caer en viernes, configura un fin de semana largo que se extenderá hasta el domingo 27. Además, el inicio del 2027 también será propicio para el descanso, ya que el 1 de enero caerá en viernes, consolidando otro fin de semana extendido para muchos guatemaltecos.