Consejos Nutricionales en Navidad: Disfruta Sin Excesos

Las reuniones de diciembre suelen estar llenas de platillos abundantes y sabores irresistibles, pero también pueden traer consigo molestias digestivas. Durante esta temporada, es común que aumenten los casos de malestar estomacal debido a los excesos, aquí algunos consejos.
Sin embargo, disfrutar de la gastronomía navideña sin sufrir consecuencias sí es posible si se adoptan hábitos más conscientes al momento de comer. Los especialistas en ¿ comparten recomendaciones esenciales para evitar los malestares típicos de estas fechas.
Cada una de ellas permite mantener un equilibrio entre el disfrute y el bienestar, sin sacrificar los sabores propios de la temporada. Uno de los errores más frecuentes de las personas es saltarse comidas antes de un banquete navideño.
Esta práctica aumenta el riesgo de comer en exceso y sufrir indigestión. Lo ideal es mantener un horario alimenticio normal durante el día, incluyendo desayuno, almuerzo y una merienda ligera.
Consejos que te salvarán en estas fiestas
Para mantener una buena digestión, se aconseja llenar la mitad del plato con verduras y frutas, un cuarto con carbohidratos saludables como cereales integrales y el otro cuarto con proteínas de calidad como pescado, pollo, legumbres o frutos secos. Al momento del postre, optar primero por frutas como piña o papaya ayuda a preparar el sistema digestivo antes de consumir dulces navideños.
La prisa es enemiga de una buena digestión. Comer despacio, masticar adecuadamente y disfrutar del ambiente familiar permite que el cuerpo identifique la sensación de saciedad a tiempo. Esto reduce la posibilidad de excederse en la comida y disminuye significativamente el malestar posterior.
El alcohol puede ralentizar la digestión y aumentar la sensación de pesadez, especialmente cuando se bebe con el estómago vacío. Una buena práctica es alternar bebidas alcohólicas con agua o elegir opciones de menor graduación. Mantenerse hidratado favorece una digestión más ligera.
Un paseo breve después de una comida copiosa puede marcar la diferencia. La actividad física suave mejora la digestión, reduce la pesadez y ayuda a regular los niveles de glucosa.