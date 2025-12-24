 Consejos Nutricionales en Navidad: Disfruta Sin Excesos
Tendencias

¿Cómo cuidarse en Navidad? Consejos nutricionales para disfrutar sin excesos

Las celebraciones de fin de año suelen venir acompañadas de comidas abundantes que pueden causar malestar.

Compartir:
Indigestión, Indigestión
Indigestión / FOTO: Indigestión

Las reuniones de diciembre suelen estar llenas de platillos abundantes y sabores irresistibles, pero también pueden traer consigo molestias digestivas. Durante esta temporada, es común que aumenten los casos de malestar estomacal debido a los excesos, aquí algunos consejos.

Sin embargo, disfrutar de la gastronomía navideña sin sufrir consecuencias sí es posible si se adoptan hábitos más conscientes al momento de comer. Los especialistas en ¿ comparten recomendaciones esenciales para evitar los malestares típicos de estas fechas.

Cada una de ellas permite mantener un equilibrio entre el disfrute y el bienestar, sin sacrificar los sabores propios de la temporada. Uno de los errores más frecuentes de las personas es saltarse comidas antes de un banquete navideño.

Esta práctica aumenta el riesgo de comer en exceso y sufrir indigestión. Lo ideal es mantener un horario alimenticio normal durante el día, incluyendo desayuno, almuerzo y una merienda ligera.

Consejos que te salvarán en estas fiestas

Para mantener una buena digestión, se aconseja llenar la mitad del plato con verduras y frutas, un cuarto con carbohidratos saludables como cereales integrales y el otro cuarto con proteínas de calidad como pescado, pollo, legumbres o frutos secos. Al momento del postre, optar primero por frutas como piña o papaya ayuda a preparar el sistema digestivo antes de consumir dulces navideños.

La prisa es enemiga de una buena digestión. Comer despacio, masticar adecuadamente y disfrutar del ambiente familiar permite que el cuerpo identifique la sensación de saciedad a tiempo. Esto reduce la posibilidad de excederse en la comida y disminuye significativamente el malestar posterior.

Descubren que alimentos “saludables” tienen más grasa de lo que imaginas

Muchos alimentos que parecen saludables pueden esconder una alta cantidad de grasa sin que lo notemos.

El alcohol puede ralentizar la digestión y aumentar la sensación de pesadez, especialmente cuando se bebe con el estómago vacío. Una buena práctica es alternar bebidas alcohólicas con agua o elegir opciones de menor graduación. Mantenerse hidratado favorece una digestión más ligera.

Un paseo breve después de una comida copiosa puede marcar la diferencia. La actividad física suave mejora la digestión, reduce la pesadez y ayuda a regular los niveles de glucosa.

En Portada

Fotos: Pipa de combustible se incendia en ruta Interamericanat
Nacionales

Fotos: Pipa de combustible se incendia en ruta Interamericana

02:34 PM, Dic 24
Liga Nacional: Equipos que ha logrado el bicampeonato en torneos cortost
Deportes

Liga Nacional: Equipos que ha logrado el bicampeonato en torneos cortos

12:47 PM, Dic 24
Los Chicos: Chayanne despide a Tony Ocasio con emotivo mensajet
Farándula

Los Chicos: Chayanne despide a Tony Ocasio con emotivo mensaje

01:55 PM, Dic 24
Un terremoto de magnitud 6,1 sacude la costa este de Taiwánt
Internacionales

Un terremoto de magnitud 6,1 sacude la costa este de Taiwán

03:00 PM, Dic 24

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosFutbol GuatemaltecoMundial 2026Liga NacionalDonald TrumpNoticias de Guatemalaredes socialesEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos