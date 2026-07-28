Fallece Rebecca Luna: su lucha contra el alzhéimer

La influencer y creadora de contenido canadiense Rebecca Luna falleció a los 49 años luego de una batalla contra el alzhéimer de inicio temprano, una forma poco común de la enfermedad que afecta a personas menores de 65 años y que representa entre el 5% y el 10% de todos los casos de esta enfermedad según organizaciones especializadas.
La noticia fue confirmada por su familia, que informó que Luna murió el sábado 25 de julio de 2026, rodeada de sus seres queridos. Durante los últimos meses, la creadora de contenido decidió compartir públicamente el avance de su enfermedad a través de redes sociales, donde miles de personas siguieron su historia y encontraron en ella un ejemplo de valentía y transparencia.
Su fallecimiento ha generado una ola de mensajes de condolencias por parte de seguidores, creadores de contenido y organizaciones dedicadas a crear conciencia sobre las enfermedades neurodegenerativas.
Una despedida que conmovió a miles
Días antes de su fallecimiento, Rebecca Luna publicó uno de los videos más emotivos de su cuenta de TikTok, donde explicó que había tomado una de las decisiones más difíciles de su vida debido al acelerado deterioro provocado por la enfermedad.
La influencer relató que las semanas previas habían sido especialmente complicadas, pues ya no se sentía segura dentro de su propio cuerpo y consideró que continuar esperando supondría un sufrimiento mayor.
En ese mensaje también explicó que los médicos encargados de sus cuidados paliativos le recordaron en todo momento que la decisión dependía únicamente de ella, algo que describió como un acto de priorizar su bienestar después de muchos años dedicándose a los demás.
Horas después de su fallecimiento, su familia confirmó la noticia mediante un comunicado publicado en su cuenta oficial de TikTok, donde agradeció el apoyo recibido y pidió respeto para la privacidad de sus seres queridos.
@wheredidrebeccago
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Su decisión de recurrir a la muerte asistida
Rebecca Luna residía en Victoria, Canadá, donde decidió acogerse al programa conocido como Asistencia Médica para Morir (MAID, por sus siglas en inglés), un procedimiento legal disponible para pacientes que cumplen determinados criterios médicos establecidos por la legislación canadiense.
Inicialmente había previsto realizar el procedimiento a principios de agosto; sin embargo, el rápido avance del alzhéimer la llevó a adelantar la fecha.
Su decisión abrió nuevamente el debate sobre la muerte médicamente asistida, un tema que continúa generando distintas posturas en varios países del mundo.
Una historia de superación
Antes de convertirse en una voz para las personas con alzhéimer, Rebecca Luna compartió otro aspecto muy personal de su vida: su recuperación de las adicciones al alcohol y las drogas.
La influencer explicó que atravesó una etapa marcada por experiencias traumáticas, pero logró mantenerse sobria durante años gracias a un largo proceso de recuperación.
Tras recibir el diagnóstico de alzhéimer en abril de 2025, aseguró que uno de sus mayores logros fue afrontar la enfermedad sin recaer en las adicciones, pese a los difíciles momentos que enfrentó.
Su historia inspiró a miles de seguidores, quienes destacaron su honestidad para hablar tanto de su pasado como del impacto físico y emocional que provocó la enfermedad.
@wheredidrebeccago
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¿Qué es el alzhéimer de inicio temprano?
El alzhéimer de inicio temprano es una variante de la enfermedad que aparece antes de los 65 años y, en algunos casos, incluso puede manifestarse en personas de entre 40 y 50 años.
Aunque comparte las mismas características del alzhéimer más común, suele representar un desafío mayor porque afecta a personas que aún se encuentran en edad laboral, con responsabilidades familiares y una vida activa.
Los especialistas señalan que los síntomas pueden incluir pérdida de memoria, dificultad para encontrar palabras, desorientación, problemas para planificar actividades, cambios en la personalidad y alteraciones en el comportamiento. Debido a que estos signos pueden confundirse con estrés, ansiedad o depresión, el diagnóstico suele retrasarse.
En algunos pacientes existe un componente hereditario asociado con mutaciones genéticas, aunque la mayoría de los casos no responde a una causa genética claramente identificable.
Un legado de conciencia
Más allá de su faceta como creadora de contenido, Rebecca Luna será recordada por haber utilizado sus plataformas digitales para mostrar, sin filtros, cómo el alzhéimer transformó su vida.
Con cada publicación buscó informar, generar empatía y acompañar a otras personas que atravesaban diagnósticos similares, convirtiéndose en una voz de apoyo para pacientes y familiares.
Su historia también ha contribuido a visibilizar una enfermedad poco conocida que, aunque menos frecuente que el alzhéimer asociado al envejecimiento, puede afectar a adultos en plena etapa productiva y cambiar por completo el rumbo de sus vidas.