Stan Lee: El lado desconocido del creador de Spider-Man

Stan Lee, el legendario escritor y editor que revolucionó la industria del cómic al crear personajes como Spider-Man, Iron Man, Hulk, Thor, los X-Men, los Cuatro Fantásticos y Black Panther, vuelve a ser noticia tras el estreno del documental Stan Lee: The Final Chapter, una producción que expone los difíciles años que vivió antes de su muerte y denuncia los presuntos abusos económicos y personales que habría sufrido mientras continuaba asistiendo a convenciones alrededor del mundo.
La producción, dirigida por Jon Bolerjack, retrata a un Stan Lee muy distinto al hombre carismático y sonriente que millones de fanáticos conocieron durante décadas, mostrando cómo, pese a ser uno de los nombres más importantes de la cultura popular, terminó enfrentando problemas financieros, explotación laboral y una profunda soledad.
Un proyecto que cambió de rumbo
Jon Bolerjack explicó que originalmente pretendía grabar una especie de documental observacional sobre la vida cotidiana de Stan Lee, a quien conocía desde hacía varios años gracias a las convenciones de cómics.
Sin embargo, conforme comenzó a acompañarlo en su rutina diaria, descubrió una realidad completamente diferente.
Las cámaras registraron largas jornadas de trabajo en las que Lee pasaba horas firmando autógrafos, posando para fotografías y viajando constantemente, aun cuando su estado de salud ya era delicado.
Lo que inicialmente parecía ser la agenda normal de una celebridad terminó convirtiéndose en el eje central del documental, que muestra cómo el creador de Marvel aparentemente había perdido el control sobre muchas de las decisiones relacionadas con su vida profesional.
Las acusaciones de explotación
Uno de los aspectos más impactantes del documental son las denuncias relacionadas con el manejo económico del trabajo de Stan Lee durante sus últimos años.
La película señala principalmente a Max Anderson, responsable de organizar sus presentaciones en convenciones, como una de las personas que presuntamente se habría beneficiado económicamente del trabajo del historietista.
En varias escenas se observa a Lee preguntando por el dinero obtenido durante sus presentaciones, mientras su entorno administra los ingresos generados por autógrafos y fotografías con los fanáticos.
Según el director, fue precisamente una conversación sobre el dinero la que le hizo comprender que algo no estaba funcionando correctamente.
Anderson fue condenado en 2025 por fraude fiscal tras no declarar cerca de 1.2 millones de dólares obtenidos por su trabajo con Stan Lee, un hecho que volvió a poner bajo la lupa la administración de los negocios del creador de Marvel.
La soledad tras perder a su esposa
El documental también muestra el impacto emocional que sufrió Stan Lee tras la muerte de su esposa, Joan Boocock Lee, ocurrida en 2017.
Después de más de siete décadas de matrimonio, el escritor quedó profundamente afectado y, según el documental, perdió gran parte del entusiasmo que lo había caracterizado durante toda su carrera.
A pesar de ello, continuó asistiendo a eventos públicos y convenciones, donde miles de admiradores seguían esperando conocer al hombre detrás de algunos de los superhéroes más populares del planeta.
Para Bolerjack, la intención de la película nunca fue mostrar únicamente a la leyenda de Marvel, sino también al ser humano que enfrentó la vejez, la enfermedad y el duelo.
El hombre detrás de Marvel
Stan Lee, cuyo nombre real era Stanley Martin Lieber, nació el 28 de diciembre de 1922 en Nueva York.
Durante décadas transformó la industria del cómic junto al dibujante Jack Kirby y al artista Steve Ditko, creando personajes con problemas cotidianos, emociones complejas y conflictos humanos, una fórmula que revolucionó el género de los superhéroes.
Spider-Man, Iron Man, Doctor Strange, Daredevil, Black Panther, Ant-Man, Hulk y los X-Men forman parte del legado que convirtió a Marvel en una de las franquicias de entretenimiento más exitosas del mundo.
Además de su trabajo como escritor y editor, Stan Lee se hizo famoso por sus breves apariciones en las películas del Universo Cinematográfico de Marvel, convirtiéndose en uno de los rostros más queridos por varias generaciones de aficionados.
Stan Lee falleció el 12 de noviembre de 2018 a los 95 años en Los Ángeles, California.
Estreno del documental
Stan Lee: The Final Chapter tuvo una proyección especial durante la Comic-Con de San Diego y comenzó su estreno digital el 28 de julio a través de plataformas de video bajo demanda como Apple TV, Prime Video, Fandango at Home y YouTube.
El documental llega en un momento en que continúa creciendo el interés por conocer el lado menos conocido de algunas de las figuras más influyentes del entretenimiento.
Más allá de presentar al creador de los superhéroes más famosos de Marvel, la producción busca abrir una conversación sobre el abuso hacia los adultos mayores, la explotación económica y la importancia de proteger a las personas vulnerables, incluso cuando se trata de celebridades admiradas en todo el mundo.