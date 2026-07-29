Intento de Secuestro de Karely Ruiz: Lo que Ocurrió en Su Casa

La madrugada del 29 de julio, Karely Ruiz, su esposo y su hija pequeña vivieron momentos de tensión cuando un grupo de criminales irrumpió en su casa ubicada en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.
De acuerdo con la información compartida por medios de comunicación, los delincuentes entraron por la madrugada, golpearon al esposo de Karely, Jhon Echeverry, de 26 años, mientras intentaban presuntamente secuestrar a la creadora de contenido.
Antes de huir, los agresores se llevaron más de 200 mil pesos en efectivo —aproximadamente 11 mil 500 dólares—, además de joyería y aparatos electrónicos.
Tras recibir la llamada de emergencia alrededor de las tres de la mañana, la Fiscalía Especializada Antisecuestros de Nuevo León acudió al domicilio y desplegó una intensa movilización en la zona.
La policía investiga el caso en dos líneas: posible intento de secuestro y robo con violencia. Karely Ruiz y su hija resultaron ilesas, pero su esposo sí fue agredido físicamente por los delincuentes.
Más detalles
Karely Ruiz fue víctima de un presunto intento de secuestro, luego de que un comando conformado armado por siete hombres arribara a su domicilio, en el que ingresaron e intentaron someter a la influencer a su pareja y a su hija de solo un año de edad cinco meses de edad.
De acuerdo con información de Jhonny Echeverry, intentaron resistirse a la privación de la libertad , motivo por el que fue golpeado en la cabeza por los hombres que iban encapuchados, quienes sustrajeron alrededor de 200 mil pesos en efectivo, joyería de lujo y algunos aparatos electrónicos.
Karely Ruiz García nació el 28 de octubre de 2000 en Monterrey, Nuevo León, por lo que actualmente tiene 25 años.
La creadora de contenido comenzó a ganar notoriedad compartiendo fotografías y contenido de modelaje y estilo de vida en Facebook e Instagram.
Su popularidad creció de manera acelerada entre 2018 y 2019 y posteriormente se consolidó con su actividad en plataformas de contenido por suscripción.
En Instagram cuenta con más de 11 millones de seguidores, lo que la convierte en una de las influencers mexicanas con mayor alcance en redes sociales.
Antes de dedicarse por completo al mundo digital, Karely Ruiz ha contado en diversas entrevistas que estudió Enfermería y ayudaba a su familia en un negocio de venta de dulces. También ha señalado que una de sus motivaciones personales fue apoyar a una de sus hermanas, quien tiene una discapacidad.
Karely Ruiz está casada con el DJ y productor colombiano Jhon Echeverry (Johnny Echeverría). La pareja hizo pública su relación durante el embarazo de la influencer y el 2 de febrero de 2025 dieron la bienvenida a su primera hija, Madisson.