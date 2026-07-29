Gema Garoa y Karina Torres: Un beso inesperado en LCDLF

Un incidente inesperado marcó el ambiente en La casa de los Famosos México 2026, cuando Gema Garoa protagonizó un momento que rápidamente se viralizó dentro y fuera del famoso reality.
Durante una convivencia en la sala, al lanzarse a abrazar a Aldo Rendón, su vestido se levantó más de la cuenta, exponiendo lo que nunca imaginó que saldría en cámara nacional.
Karina Torres fue testigo de primera fila y no tardó en alertar a su compañera entre risas:
"Hermana, se te ve todo el asifor". El incómodo y divertido accidente no pasó desapercibido para nadie, e incluso Memo Schutz bromeó: "Ya se viralizó", confirmando la rapidez con la que los momentos se difunden desde la casa.
Lejos de molestarse, Gema Garoa respondió con sentido del humor y minimizó el incidente ante los comentarios de sus compañeros:
"Nadie me estaba grabando, nunca me ven las cámaras". Karina continuó la broma, soltando: "Se te veía hermosa. Me quedé fría. No usa calzones", comentario que encendió más las risas entre los presentes y confirmó lo ocurrido en el video viral.
Más adelante, Karina Torres relató con detalle cómo vivió el momento junto a sus compañeros. "Se te vio toda la pepita, te lo juro y rosita... Quería echarme un taco de ojo, pues no que querías ser lesbiana, pero no trans", exclamó entre carcajadas. Gema, resignada y divertida, bromeó también: "Ya estoy traumada, déjame en paz, ¿por qué no te paraste a taparme?".
El inesperado beso que cerró el momento viral
El tema no quedó ahí. Minutos después, Aldo Rendón retomó la conversación, y frente a Karina, insistió en recordarle a Gema que la creadora de contenido había sido testigo directo de todo.
"Cuando salgan, díganle a sus jefes de redes que les enseñen el clip de redes... Ya lo están vendiendo en Tepito... Es que quería un abrazo y se le olvidó que no traía calzones y se le vio todo... Karina hasta la describió, tuviste todo en primera fila lo de Gema", afirmó Aldo, sin perder la oportunidad de seguir con la broma.
Frente a Luis Chaparro, Gema Garoa compartió su propia versión del incidente y lanzó un reto divertido a sus compañeras de encierro:
"Es que quería un abrazo fraternal... A ver quién supera esto niñas", dijo, restándole importancia al momento que ya se había convertido en un fenómeno viral.
La escena culminó con un gesto que terminó de encender las redes sociales y dejó a los espectadores hablando: Karina Torres se acercó a Gema Garoa y le dio un beso en la boca frente a las cámaras.
Este acto, cargado de espontaneidad, dejó claro que entre ellas existe un fuerte lazo de cariño y complicidad. "De verdad, te amo... La respeto, es mi hermana", sentenció Karina entre risas, cerrando así uno de los momentos más comentados y divertidos de esta temporada de La casa de los famosos México 2026.