 Gema Garoa y Karina Torres: Un beso inesperado en LCDLF
Farándula

Gema Garoa sufre descuido en LCDLF y Karina Torres termina besándola

Una participante de reality protagoniza un momento viral al revelar accidentalmente su intimidad pues no llevaba ropa interior, desatando bromas y un beso con su compañera.

Compartir:
La Casa de los Famosos, Instagram
La Casa de los Famosos / FOTO: Instagram
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Un incidente inesperado marcó el ambiente en La casa de los Famosos México 2026, cuando Gema Garoa protagonizó un momento que rápidamente se viralizó dentro y fuera del famoso reality.

Durante una convivencia en la sala, al lanzarse a abrazar a Aldo Rendón, su vestido se levantó más de la cuenta, exponiendo lo que nunca imaginó que saldría en cámara nacional.

Karina Torres fue testigo de primera fila y no tardó en alertar a su compañera entre risas:

 "Hermana, se te ve todo el asifor". El incómodo y divertido accidente no pasó desapercibido para nadie, e incluso Memo Schutz bromeó: "Ya se viralizó", confirmando la rapidez con la que los momentos se difunden desde la casa.

Lejos de molestarse, Gema Garoa respondió con sentido del humor y minimizó el incidente ante los comentarios de sus compañeros: 

"Nadie me estaba grabando, nunca me ven las cámaras". Karina continuó la broma, soltando: "Se te veía hermosa. Me quedé fría. No usa calzones", comentario que encendió más las risas entre los presentes y confirmó lo ocurrido en el video viral.

Más adelante, Karina Torres relató con detalle cómo vivió el momento junto a sus compañeros. "Se te vio toda la pepita, te lo juro y rosita... Quería echarme un taco de ojo, pues no que querías ser lesbiana, pero no trans", exclamó entre carcajadas. Gema, resignada y divertida, bromeó también: "Ya estoy traumada, déjame en paz, ¿por qué no te paraste a taparme?".

El inesperado beso que cerró el momento viral

El tema no quedó ahí. Minutos después, Aldo Rendón retomó la conversación, y frente a Karina, insistió en recordarle a Gema que la creadora de contenido había sido testigo directo de todo.

"Cuando salgan, díganle a sus jefes de redes que les enseñen el clip de redes... Ya lo están vendiendo en Tepito... Es que quería un abrazo y se le olvidó que no traía calzones y se le vio todo... Karina hasta la describió, tuviste todo en primera fila lo de Gema", afirmó Aldo, sin perder la oportunidad de seguir con la broma.

Frente a Luis Chaparro, Gema Garoa compartió su propia versión del incidente y lanzó un reto divertido a sus compañeras de encierro:

"Es que quería un abrazo fraternal... A ver quién supera esto niñas", dijo, restándole importancia al momento que ya se había convertido en un fenómeno viral.

Foto embed
La Casa de los Famosos México 2026 - Instagram

La escena culminó con un gesto que terminó de encender las redes sociales y dejó a los espectadores hablando: Karina Torres se acercó a Gema Garoa y le dio un beso en la boca frente a las cámaras.

Este acto, cargado de espontaneidad, dejó claro que entre ellas existe un fuerte lazo de cariño y complicidad. "De verdad, te amo... La respeto, es mi hermana", sentenció Karina entre risas, cerrando así uno de los momentos más comentados y divertidos de esta temporada de La casa de los famosos México 2026.

En Portada

Congreso aprueba reformas para eliminar IUSI para viviendast
Nacionales

Congreso aprueba reformas para eliminar IUSI para viviendas

03:51 PM, Jul 29
Extienden plazo para el pago del Impuesto de Circulaciónt
Nacionales

Extienden plazo para el pago del Impuesto de Circulación

05:51 PM, Jul 29
Presidente Arévalo se reúne con funcionario del FBIt
Nacionales

Presidente Arévalo se reúne con funcionario del FBI

03:42 PM, Jul 29
Messi se reincorpora al Inter Miami tras el Mundial 2026t
Deportes

Messi se reincorpora al Inter Miami tras el Mundial 2026

05:30 PM, Jul 29
Jamaica le empata a Panamá y le da una manita a Guatemalat
Deportes

Jamaica le empata a Panamá y le da una manita a Guatemala

05:03 PM, Jul 29

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026GuatemalaArgentinaFIFAuniversofutbolEstados UnidosMessiInglaterra
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar