Fuertes imágenes de la agresión a la cantante Naldy Saldaña

Naldy Saldaña, exvocalista de la reconocida orquesta de cumbia La Bella Luz, presentó una denuncia por acoso sexual y tocamientos indebidos contra César Sánchez Chavesta, director musical de la agrupación.
La artista entregó a las autoridades videos y documentos, los cuales forman parte de una investigación fiscal en curso.
El caso ha causado conmoción en el entorno de la música peruana y reavivó el debate sobre la violencia de género en la industria artística.
El incidente que motivó la denuncia formal ocurrió el 18 de junio, durante una jornada de ensayos. Según el testimonio de Naldy Saldaña, César Sánchez Chavesta intentó besarla y la tocó sin su consentimiento.
La cantante relató que, al salir del baño, el director musical le bloqueó el paso, intentó besarla y la sujetó de manera violenta.
"Empieza a meter la mano por todos lados. Incluso a apretarme más fuerte de lo que ya me había apretado y yo empiezo a forcejear para querer soltarme", afirmó Saldaña en una entrevista difundida por Magaly TV La Firme.
Tras comunicar la situación a los dueños de La Bella Luz, Naldy Saldaña aseguró que no recibió el respaldo esperado. Según su testimonio, solo le sugirieron "superarlo poco a poco".
Al no percibir cambios en el ambiente laboral y sentirse sola, optó por renunciar a la agrupación, priorizando su bienestar y dignidad.
Decide dar respaldo
La denuncia presentada por Naldy Saldaña contra César Sánchez Chavesta, exdirector musical de La Bella Luz, continúa generando nuevas repercusiones.
Esta vez fue Óscar Custodio, propietario de la agrupación de cumbia, quien decidió romper su silencio para responder públicamente por el manejo que tuvo la empresa tras conocer la acusación por presuntos tocamientos indebidos.
Durante una entrevista en ‘Magaly TV La Firme’, el empresario reconoció que cometió un error al no separar de inmediato a su primo de la orquesta, ofreció disculpas públicas a la cantante y aseguró que hoy está dispuesto a asumir las consecuencias de sus decisiones.
Además, rechazó las afirmaciones realizadas por la esposa de César Sánchez, quien sostuvo que entre el músico y la exvocalista habría existido una relación sentimental, y confirmó que colaborará con las investigaciones que realizan las autoridades.
Visiblemente afectado, Óscar Custodio inició su participación con un mensaje dirigido a Naldy Saldaña, a sus familiares y a la opinión pública. El empresario reconoció que la forma en que actuó frente a la denuncia no fue la correcta y lamentó no haber tomado una decisión inmediata cuando conoció los hechos.
"Quiero pedirle perdón a la señorita Naldy Saldaña, quiero pedirle perdón a su familia, quiero pedir perdón a la opinión pública... debo asumir el gran error de no haberlos separado en su momento", manifestó durante la entrevista.