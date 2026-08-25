Estado de salud de Perez Hilton y su reencuentro con hijos

A tres semanas de la grave crisis que provocó su hospitalización, la familia de Perez Hilton ofreció una nueva actualización sobre su estado de salud. El bloguero de espectáculos, cuyo nombre real es Mario Armando Lavandeira Jr., continúa bajo atención médica después del episodio ocurrido el pasado 4 de agosto en su residencia de Miami.
Su cuñado Tom, esposo de Barbara Lavandeira, hermana de Hilton, explicó en The Perez Hilton Podcast with Chris Booker que el comunicador de 48 años ha pasado las últimas semanas recuperándose principalmente de las lesiones físicas sufridas aquella noche y que ahora comienza una etapa enfocada con mayor profundidad en su salud mental.
La actualización también despeja una de las interrogantes surgidas después de lo ocurrido: qué pasará con sus tres hijos. Hilton podrá volver a verlos, pero los encuentros estarán sujetos a determinadas condiciones establecidas mientras continúa su recuperación.
¿Cuál es el estado de salud de Perez Hilton?
Según explicó su cuñado, Hilton sufrió múltiples fracturas y laceraciones como consecuencia de varias caídas ocurridas durante el episodio del 4 de agosto.
Durante las primeras semanas de hospitalización, los médicos concentraron buena parte del tratamiento en estas lesiones físicas. La familia había informado anteriormente que sufrió una importante pérdida de sangre y otras heridas que hicieron necesaria una intervención quirúrgica.
Ahora el panorama ha cambiado. Tom explicó que aproximadamente 48 horas antes de grabar la actualización familiar, Hilton todavía estaba siendo atendido principalmente por las consecuencias físicas del episodio. Superada esa primera etapa, los especialistas están comenzando a profundizar en el componente psicológico de lo sucedido.
Durante toda su hospitalización ha sido evaluado por psiquiatras para vigilar su bienestar y determinar que no represente un riesgo para sí mismo. Sin embargo, su cuñado señaló que todavía no se ha determinado qué desencadenó exactamente la crisis.
Por ahora tampoco existe un diagnóstico psicológico específico anunciado públicamente por los médicos o la familia.
Perez Hilton se encuentra lúcido
Dentro de la gravedad de la situación, la nueva información ofrece una señal positiva sobre su evolución.
Su cuñado aseguró que Hilton está lúcido y puede mantener conversaciones con miembros de su familia, entre ellos su madre Teresita Lavandeira, su hermana Barbara y el propio Tom.
Hilton no tiene acceso a dispositivos electrónicos dentro de la habitación en la que permanece internado, por lo que las comunicaciones con sus familiares se realizan mediante llamadas gestionadas desde la estación de enfermería.
La familia tampoco ha querido interrogarlo demasiado sobre lo sucedido aquella noche. Tom explicó que evitó profundizar en sus recuerdos del episodio para no provocarle ansiedad mientras todavía se concentraba en recuperarse de las lesiones.
Por ello, tampoco está claro cuánto recuerda Hilton de aquella jornada. Ese aspecto, señaló su familiar, probablemente será abordado conforme avance el tratamiento enfocado en su salud mental.
¿Qué ocurrió el 4 de agosto?
La emergencia comenzó el 4 de agosto cuando Perez Hilton realizó una preocupante transmisión en vivo a través de TikTok desde su vivienda en Miami.
Numerosos espectadores que observaron la transmisión alertaron a los servicios de emergencia al percatarse de que Hilton parecía estar haciéndose daño.
La Oficina del Sheriff de Miami-Dade confirmó posteriormente que recibió múltiples llamadas relacionadas con el incidente. Cuando las autoridades intervinieron, Hilton se encontraba solo dentro de la vivienda y posteriormente fue trasladado a un hospital.
Fue hospitalizado bajo la denominada Baker Act de Florida, una legislación que permite la evaluación y retención involuntaria temporal de una persona cuando existen motivos para considerar que puede representar un peligro para sí misma o para otros.
Su familia informó posteriormente que había sufrido una pérdida considerable de sangre y otras lesiones que requerirían cirugía, advirtiendo desde entonces que su recuperación sería prolongada.
Sus hijos estaban en la casa poco antes de la crisis
Uno de los aspectos que más preocupación provocó fue la presencia de los hijos del comunicador.
Perez Hilton es padre soltero de tres niños: Mario, de 13 años; Mia, de 11, y Mayte, de 8, nacidos mediante gestación subrogada.
La familia aclaró que los menores, una sobrina y la hermana de Hilton se encontraban dentro de la residencia minutos antes de la transmisión.
Cuando Barbara se percató de que su hermano atravesaba una grave crisis, los niños fueron retirados de la propiedad para evitar que presenciaran el resto de la situación. Cuando las autoridades finalmente ingresaron a la vivienda, Hilton se encontraba solo.
Desde entonces, la familia ha insistido en que una de sus principales prioridades es brindar estabilidad y protección a los menores.
Tres días después del episodio, el 7 de agosto, Teresita Lavandeira, madre de Perez Hilton, presentó ante un tribunal de familia de Miami una petición para obtener temporalmente la custodia de sus tres nietos. Hilton estuvo de acuerdo con el arreglo.
La medida concede a Teresita la responsabilidad temporal de tomar decisiones relacionadas con la educación, atención médica y otras necesidades de los niños mientras su hijo continúa recuperándose.