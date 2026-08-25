 Pablo Lyle saldrá de prisión pronto: fecha exacta revelada
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Pablo Lyle está a pocos meses de salir de prisión: revelan fecha exacta

El actor recibió una sentencia de 5 años de prisión y 8 años de libertad condicional en febrero de 2023 por el altercado vehicular de 2019 que provocó la muerte de Juan Ricardo Hernández.

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La defensa de actor mexicano Pablo Lyle sugiere que la víctima era alcohólica. Foto: EFE
La defensa de actor mexicano Pablo Lyle sugiere que la víctima era alcohólica / FOTO:
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Un juez desestimó la demanda civil millonaria presentada por la familia de Juan Ricardo Hernández contra Pablo Lyle, después de que ambas partes no se presentaran ante la corte.

La periodista Tanya Charry dio a conocer la información en el programa El Gordo y La Flaca, detallando que el actor mexicano podría salir de prisión en diciembre.

La querella, presentada por el hijo del fallecido en 2024, exigía una indemnización de al menos un millón de dólares por daños y perjuicios, gastos funerarios y compensación para la novia de Hernández.

Sin embargo, según la periodista, se demostró que Pablo Lyle no contaba con esa cantidad. Los demandantes pasaron más de diez meses sin dar seguimiento al caso, lo que permitió que el abogado del artista solicitara su cierre.

Aunque la familia de la víctima tenía dos meses para justificar su inactividad, nunca se presentaron ante el juez.

De acuerdo con fuentes consultadas en el programa, los familiares de Hernández estaban gastando demasiado en abogados y dudaban que la posible compensación cubriría sus gastos, dado que Lyle lleva seis años sin generar ingresos y su familia tampoco podría cubrir esa suma.

Próximo a Recuperar su Libertad

Pablo Lyle fue declarado culpable de homicidio involuntario en octubre de 2022 por el fallecimiento de Hernández, quien murió cuatro días después de recibir un puñetazo durante un altercado vial en Miami el 31 de marzo de 2019.

En febrero de 2023, el actor fue sentenciado a cinco años de prisión y ocho de libertad condicional.

Tanya Charry recalcó que Pablo Lyle "será un hombre libre" a las 12 de la noche del próximo 29 de diciembre, es decir, en prácticamente cuatro meses.

"Ahora que Pablo obtenga su libertad, deberá enfrentar otro proceso: el de deportación hacia México", reveló la colaboradora del show.

Ella puntualizó que, según sus fuentes expertas, dicha diligencia podría iniciarse "unas semanas antes" de la fecha en la que concluye su condena, "para que no tenga más tiempo en prisión".

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