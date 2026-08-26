La Guerra de los Últimos: Sobrevivientes en la Gran Pantalla

La Guerra de los Últimos, la nueva película de Ridley Scott, está a punto de llegar a las salas de cine con una historia postapocalíptica protagonizada por Jacob Elordi y Josh Brolin. El filme promete combinar acción, suspenso y drama en un escenario donde sobrevivir no será el único desafío.
La película La Guerra de los Últimos se estrenará exclusivamente en cines el 27 de agosto de 2026, bajo el sello de 20th Century Studios. La producción está dirigida por Ridley Scott, reconocido por películas como Gladiador, Alien y Blade Runner. La cinta está basada en la novela The Dog Stars, escrita por Peter Heller, y cuenta con un guion de Mark L. Smith y Christopher Wilkinson.
La historia traslada al espectador a un futuro devastado por una pandemia que prácticamente ha destruido a la humanidad. La historia sigue a Hig, interpretado por Jacob Elordi, un joven piloto que sobrevive en un mundo postapocalíptico junto a su perro y Bangley, un militar experto en supervivencia al que da vida Josh Brolin.
Ambos han conseguido establecer un refugio aislado y desarrollar una rutina para mantenerse con vida en medio de un territorio peligroso. Sin embargo, todo cambia cuando Hig detecta una misteriosa transmisión de radio. La señal despierta en él la esperanza de que todavía existan otros sobrevivientes y de que el mundo no esté completamente perdido. Motivado por encontrar respuestas, decide abandonar la seguridad de su refugio y emprender una peligrosa búsqueda.
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Además de Elordi y Brolin, La Guerra de los Últimos cuenta con un reparto integrado por Margaret Qualley, Guy Pearce, Allison Janney y Benedict Wong. Qualley interpreta a Cima, una sobreviviente marcada por las pérdidas provocadas por el colapso del mundo, mientras que Pearce da vida a Pops, su padre.
Janney interpreta a Darlene y Wong encarna a Aaron, integrante de una comunidad que intenta conservar la esperanza y la humanidad en medio de la devastación.