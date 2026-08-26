Miley Cyrus rinde homenaje a Dolly Parton tras su fallecimiento

Dolly Parton, una de las artistas más influyentes y queridas de Estados Unidos, murió el 25 de agosto a los 80 años, tras una carrera de más de seis décadas.
Cuando Dolly Parton apareció como estrella invitada en un episodio de la primera temporada de Hannah Montana en 2006, a muchos les sorprendió ver a la leyenda de la música country en una serie para adolescentes.
El secreto estaba en la conexión personal entre la intérprete de Jolene y la protagonista de la serie, Miley Cyrus.
"La conozco desde que era un bebé", declaró la cantante a Good Morning America en 2009. "Su padre es amigo mío y, cuando nació, me dijo: 'Tienes que ser su madrina', y yo acepté".
Tras la muerte de Dolly Parton, los ojos se volcaron en Miley Cyrus y la estrecha relación que había entre ellas. Sin embargo, hasta hace unos minutos, publicó un conmovedor mensaje para despedir a su madrina.
"Lo que siento ante la pérdida de mi tía Dolly es algo que trasciende lo que resulta apropiado compartir. Nuestros momentos más sagrados fueron privados y allí permanecerán: tras el escenario, más allá del glamour y en lo profundo de nuestros corazones.
Lo que SÉ es que Dolly querría que viviera este sentimiento, que compusiera una canción al respecto y que luego siguiera adelante con fortaleza. Tengo un ángel a mi lado. Siempre lo he tenido. Una de nuestras últimas conversaciones giró en torno a la música y la metamorfosis. ?
Siempre la amaré y querré que se sienta orgullosa de mí. Mi corazón sufre por el mundo, así como por su familia y amigos, que la echarán profundamente de menos. Compartimos el dolor de esta pérdida y la veremos reflejada en todas las cosas más hermosas. ? @dollyparton", escribió.
¿Ella recibirá la herencia?
La muerte de Dolly Parton, ocurrida el martes 25 de agosto a los 80 años, no solo provocó una ola de homenajes alrededor del mundo.
También abrió interrogantes sobre el futuro del enorme patrimonio que la cantante construyó durante más de seis décadas de carrera y, especialmente, sobre quién quedará al frente de uno de los catálogos musicales más importantes de la industria.
En medio de esas preguntas apareció inmediatamente el nombre de Miley Cyrus. La razón no resulta extraña: Dolly fue madrina de la cantante desde su infancia y ambas mantuvieron una relación tan cercana que en numerosas ocasiones hablaron públicamente del profundo cariño que las unía.
En las últimas horas, distintas publicaciones incluso han asegurado que Cyrus recibiría el catálogo musical y los derechos de publicación de Parton. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación pública de que esa disposición forme parte del testamento de la estrella del country.
Medios que han revisado la información disponible sobre la sucesión señalan que todavía no existe un documento público verificado que identifique a los beneficiarios de la herencia. Por ello, afirmar que Miley Cyrus recibirá la totalidad del catálogo o la fortuna de Parton resulta prematuro.