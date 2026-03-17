Miley Cyrus Regresa Emocionante como Hannah Montana

Miley Cyrus está lista para revivir su icónico personaje de Hannah Montana en un esperado especial conmemorativo por el 20º aniversario de la serie, que se estrenará el próximo 24 de marzo de 2026 en Disney+.
Este evento, cargado de nostalgia y música, promete llevar a los fanáticos en un viaje por los recuerdos, con la estrella pop interpretando algunos de los temas más emblemáticos de su alter ego adolescente y compartiendo emotivos momentos familiares.
El reciente tráiler lanzado por Disney ha generado gran expectación, revelando detalles clave sobre lo que los espectadores pueden esperar.
El especial no solo contará con la presencia de Miley Cyrus, sino que también incluirá actuaciones musicales de canciones tan queridas como "The Best of Both Worlds" y "The Climb", interpretadas frente a una audiencia en vivo, lo que añade un toque de celebración y cercanía con los fans que crecieron con la serie.
Desde el inicio del adelanto, la atmósfera nostálgica es palpable. El clip muestra a la cantante conduciendo hacia el set del especial, pronunciando la frase "Es bueno estar en casa" justo antes de que comience a sonar una de las melodías más reconocibles de la serie.
Más allá de la música, el especial promete momentos de gran emotividad, especialmente en lo que respecta a los reencuentros familiares.
El tráiler muestra a Miley Cyrus compartiendo escenas conmovedoras con sus padres, Tish Cyrus y Billy Ray Cyrus. Este último, quien también formó parte del elenco original de la serie como el padre de Hannah, aparece abrazando a su hija en una recreación del hogar de Malibú que era central en la ficción.
El legado de un fenómeno global
El especial celebra el vigésimo aniversario del estreno de Hannah Montana, una serie que debutó en 2006 y se mantuvo al aire hasta 2011, convirtiéndose en un fenómeno global sin precedentes entre el público juvenil.
La trama, que seguía la doble vida de Miley Stewart como una adolescente común y una estrella pop secreta, resonó con millones de espectadores alrededor del mundo.
Miley Cyrus ha reflexionado sobre el impacto duradero de su personaje en un comunicado de prensa de Disney.
"Hannah Montana siempre será parte de quién soy. Lo que empezó como un programa de televisión se convirtió en una experiencia compartida que moldeó mi vida y la de muchos fans", afirmó la artista, reconociendo la profunda huella que dejó la serie.
Añadió que el hecho de que el personaje siga siendo relevante después de tantos años es motivo de orgullo, y que este "Hannahversary" es su forma de agradecer a los fans por dos décadas de apoyo.