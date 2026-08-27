 Lupillo Rivera es bajado del escenario por cantar ebrio
Farándula

Bajan del escenario a Lupillo Rivera por cantar en estado de ebriedad

El cantante está en medio de la polémica tras aparecer ebrio en show tras finalizar su compromiso con Taína Pimentel.

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Lupillo Rivera Taína Pimentel, Instagram
Lupillo Rivera Taína Pimentel / FOTO: Instagram
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Lupillo Rivera fue captado en un aparente estado de ebriedad durante una reciente presentación del "90's Corridos Tour", un incidente que ha generado revuelo en redes sociales y medios de comunicación.

Este suceso ocurre apenas unos días después de que se confirmara el fin de su compromiso matrimonial con la modelo dominicana Taína Pimentel

Videos compartidos por asistentes al concierto evidenciaron el estado inconveniente del artista, quien tuvo que ser asistido para abandonar el escenario antes de finalizar su actuación, dejando a muchos de sus fans sorprendidos y preocupados por su bienestar.

Durante su participación en el espectáculo, Lupillo Rivera mostró signos claros de estar bajo los efectos del alcohol, lo que afectó visiblemente su desempeño y la fluidez de su presentación.

Las grabaciones de asistentes al evento, que rápidamente se viralizaron en diversas plataformas, revelan cómo tres hombres se acercaron al intérprete para brindarle apoyo y ayudarlo a salir del escenario.

En las imágenes, se observa a Lupillo Rivera, quien aparentemente no quería retirarse del foco de atención, siendo acompañado detrás del escenario mientras sostenía una botella de tequila y continuaba con su consumo, una escena que contrastaba fuertemente con la energía y profesionalismo habitual de sus conciertos.

El fin de un compromiso

Este episodio público se produce en un momento particularmente delicado para Lupillo Rivera, ya que su expareja, Taína Pimentel, había anunciado previamente y de manera pública el término de su relación y compromiso matrimonial. 

Pimentel comunicó el pasado 22 de agosto que había tomado la difícil decisión de cerrar esa importante etapa de su vida, describiendo el proceso como un periodo lleno de desafíos y cargado de intensas emociones.

La noticia de su separación había tomado por sorpresa a muchos seguidores de la pareja, quienes seguían de cerca su historia de amor y los planes de boda.

Posteriormente, Lupillo Rivera confirmó la separación, ofreciendo su propia perspectiva sobre la ruptura y los motivos que llevaron al fin de la relación.

Explicó que, durante un tiempo, ambos intentaron arduamente encontrar una solución para mantener la relación y superar las diferencias, pero finalmente no lograron superar los obstáculos que se interponían en su camino. 

El cantante señaló que la distancia geográfica fue uno de los factores principales que impactaron negativamente en la convivencia y el futuro de la pareja, haciendo difícil mantener la cercanía y el compromiso necesarios para una unión tan seria. 

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