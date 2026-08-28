Filtran video íntimo de Yanet García tras su expulsión

La reciente eliminación de Yanet García de La casa de los famosos México 2026 ha desatado controversia, luego de que un video íntimo se filtrara en redes sociales apenas horas después de su salida del popular reality show.
Este material ha generado un intenso debate sobre su autenticidad y los límites de la privacidad en el entorno digital, convirtiéndose rápidamente en un tema de conversación viral y acaparando la atención de los medios y el público.
El material audiovisual, que ya circula ampliamente en diversas plataformas digitales, presuntamente proviene de la cuenta personal de Yanet García en una plataforma de contenido exclusivo para adultos.
En este espacio, la modelo publica regularmente fotos y videos dirigidos a un público mayor de edad, siendo una faceta conocida de su carrera.
La difusión de este contenido, que se considera privado y protegido por suscripción, fue realizada por un perfil identificado como "CobraVIP", y su viralización ha sido casi inmediata, generando un gran revuelo en la comunidad en línea.
Es importante recordar que Yanet García ha reconocido públicamente en varias ocasiones que comercializa este tipo de contenido para OnlyFans.
Incluso, ha mencionando que los ingresos obtenidos le ayudan a financiar su costoso departamento en Manhattan, Nueva York, lo que añade una capa de complejidad a la situación.
La salida LCDLF México
La polémica filtración coincide con la inesperada salida de Yanet García del famoso reality show.
Su eliminación se produjo en un contexto particular dentro de la competencia, que buscaba inyectar más emoción y participación.
Todo comenzó cuando la producción del programa, a través de la conductora Galilea Montijo, hizo un enérgico llamado de atención a los participantes para que ofrecieran más contenido y dinamismo a la audiencia, ante la percepción de que algunos se mostraban pasivos.
Como resultado de esta dinámica, el público tuvo la oportunidad de votar por los tres concursantes que consideraban "más muebles", es decir, aquellos con menor participación o relevancia en la casa.
Los elegidos por la audiencia para ir al "exilio" fueron Yanet García, Luis Chaparro y Ese Pérez. Esta fase inicial ya ponía a la modelo en una posición vulnerable dentro del juego.
Al día siguiente, la responsabilidad de decidir quiénes de los exiliados regresarían a la competencia recayó en los propios habitantes de la casa, quienes votaron sin saber que la persona con menos apoyo sería eliminada de forma definitiva.
En una votación interna que involucró a once participantes, Ese Pérez y Luis Chaparro lograron acumular los votos necesarios para reincorporarse al grupo y continuar en la contienda.
Sin embargo, Yanet García recibió únicamente tres votos, lo que selló su destino y la dejó fuera de la competencia de manera irrevocable.