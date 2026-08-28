Presidente Arévalo sanciona reformas a la Ley del IUSI

El presidente de la República, Bernardo Arévalo, sancionó el Decreto 18-2026, mediante el cual se reforma la Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI), contenida en el Decreto 15-98.
La reforma establece una exención del pago de este arbitrio para los inmuebles destinados a vivienda de uso residencial y mixto, de acuerdo con las nuevas disposiciones aprobadas por el Legislativo.
El referido decreto fue publicado este viernes en el diario oficial, con lo cual las reformas pasan a formar parte del marco legal vigente y entran en aplicación conforme a lo establecido en la normativa.