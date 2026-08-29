 Muere el actor Christian Styles
Farándula

Confirman la muerte de famoso actor de 29 años

La industria del entretenimiento se encuentra de luto tras confirmarse la muerte del actor y creador de contenido.

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Muere famoso actor a los 29 años y su familia pide apoyo para los gastos funerarios., Redes sociales.
Muere famoso actor a los 29 años y su familia pide apoyo para los gastos funerarios. / FOTO: Redes sociales.
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La industria del entretenimiento se encuentra de luto tras confirmarse la muerte del actor y creador de contenido Zachary Jaghab, conocido profesionalmente como Christian Styles, quien falleció a los 29 años.

El deceso fue confirmado el pasado 20 de agosto y generó sorpresa entre sus seguidores, debido a la corta edad del intérprete. Hasta el momento, las causas de su muerte no han sido establecidas. Las autoridades mantienen abierta una investigación para determinar qué ocurrió.

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, agentes del Condado de Canton acudieron a la vivienda del actor luego de recibir una llamada que alertaba sobre un hombre adulto inconsciente. Al llegar al lugar, los servicios correspondientes confirmaron el fallecimiento.

Las autoridades indicaron que, de manera preliminar, no se considera que Christian Styles haya sido víctima de un crimen. Sin embargo, las circunstancias de su muerte continúan bajo investigación mientras se busca establecer la causa exacta del fallecimiento.

Tras conocerse la noticia, la familia del actor compartió un mensaje para darle el último adiós y posteriormente recurrió a la plataforma GoFundMe para solicitar apoyo económico destinado a cubrir los gastos relacionados con el funeral.

¿Quién era el actor Christian Styles?

Zachary Jaghab nació el 17 de enero de 1997 en Canton, Michigan, Estados Unidos. En 2021 comenzó su carrera en la industria del cine para adultos bajo el nombre de Christian Styles y posteriormente amplió su presencia como creador de contenido en distintas plataformas digitales.

Su repentina muerte provocó numerosas reacciones entre seguidores y personas que conocían su trabajo en redes sociales. Mientras familiares y allegados enfrentan su pérdida, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Por ahora, no se han dado a conocer públicamente las causas definitivas de la muerte. La investigación deberá determinar qué ocurrió antes del momento en que el actor fue localizado inconsciente en su residencia.

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