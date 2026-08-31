 Guatemalteca interpreta Luna de Xelajú con Nansana Dance Kids
Farándula

Científica guatemalteca canta Luna de Xelajú con Nansana Dance Kids

La investigadora Andrea del Valle compartió con los Nansana Dance Kids en Uganda en una emotiva interpretación musical.

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Nansana Dance Kids, Instagram
Nansana Dance Kids / FOTO: Instagram
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Guatemala y Uganda se unieron en un emotivo encuentro cultural cuando la destacada científica guatemalteca Andrea del Valle visitó a los populares Nansana Dance Kids.

Durante su estancia, Del Valle y los talentosos niños ugandeses interpretaron juntos la icónica canción "Luna de Xelajú", un momento que resonó en las redes sociales y capturó la atención global.

La visita de Andrea del Valle a los Nansana Dance Kids, un grupo infantil de Uganda que ha ganado reconocimiento internacional por sus vibrantes coreografías compartidas en plataformas digitales, fue un testimonio del poder de la música y la cultura para trascender fronteras.

La especialista guatemalteca, reconocida por sus investigaciones en enfermedades como el cáncer, compartió un video con los pequeños. 

"Vine a visitar a los niños de Nansana, son muy energéticos, están enamorados de Guatemala y les encanta la cultura", afirmó Del Valle, destacando la conexión especial que los jóvenes artistas sienten por el país centroamericano.

Durante el emotivo encuentro, la científica grabó un clip junto a los niños, donde entonaron "Luna de Xelajú" en la versión popularizada por la cantante guatemalteca Gaby Moreno.

Del Valle aprovechó la oportunidad para extender una invitación a sus compatriotas, instándolos a conocer y apoyar el trabajo de los Nansana Dance Kids. 

"Este lugar es hermoso, vengan de visita, vean sus videos y disfruten de su labor para seguir sustentándose", recomendó, subrayando la importancia de respaldar las actividades del grupo.

La Visita a Guatemala, por Ahora Descartada

A pesar del entusiasmo de los Nansana Dance Kids por la cultura guatemalteca y el reciente vínculo establecido con Andrea del Valle, la posibilidad de una visita oficial del grupo a Guatemala parece remota, al menos desde la perspectiva del actual gobierno.

El pasado jueves 24 de agosto, durante una conferencia de prensa, el presidente Bernardo Arévalo anunció que su administración descartaba, por el momento, la invitación al grupo de danza ugandés para visitar el país.

El mandatario explicó que el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) es la entidad encargada de evaluar el impacto financiero y promocional que la visita de personalidades y grupos extranjeros podría generar para Guatemala.

Tras un análisis exhaustivo, las autoridades de turismo determinaron que los Nansana Kids no figuran en la agenda institucional inmediata, lo que implica que su visita no es una prioridad en los planes actuales de promoción turística del país.

Esta decisión fue comunicada a pesar del evidente interés y la conexión cultural que el grupo ha demostrado con Guatemala.

La noticia de que el presidente Arévalo no los invitaría a Guatemala generó una respuesta por parte de los Nansana Dance Kids, quienes han expresado su aprecio por la cultura guatemalteca en diversas ocasiones.

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