Gomita alarmó a fans con video sobre su salud preocupante

Gomita, cuyo nombre real es Araceli Ordaz, ha generado una profunda preocupación entre sus seguidores tras compartir un emotivo mensaje sobre su delicado estado de salud.
La artista reveló que enfrenta constantes complicaciones derivadas de procedimientos médicos previos, lo que ha puesto en vilo su bienestar y la ha llevado a reflexionar sobre la fragilidad de la vida, incluso antes de sus presentaciones circenses.
En los últimos días, antes de una de sus funciones, Gomita sufrió una recaída que la impulsó a sincerarse con su comunidad en redes sociales. Sus declaraciones, cargadas de vulnerabilidad, encendieron las alarmas y provocaron una ola de mensajes de apoyo y preocupación por parte de sus fans.
"Me voy en cualquier momento", fue una de las frases que resonó, evidenciando la seriedad de su situación.
Las dificultades de salud de Gomita están ligadas a una cirugía a la que se sometió en 2021: el bypass gástrico.
Este procedimiento, diseñado para tratar la obesidad, implica una reducción del tamaño funcional del estómago y una modificación en el recorrido del sistema digestivo.
Durante la intervención, se crea una pequeña bolsa estomacal que se conecta directamente al intestino delgado, alterando la forma en que los alimentos son procesados.
Gomita explicó en su momento que tomó la decisión de someterse a esta cirugía debido a los problemas de peso que la han acompañado a lo largo de su vida.
Una hernia de Petersen y dolores persistentes
En 2026, sufrió una hernia de Petersen, complicación que puede surgir tras un bypass gástrico y que en su caso le ocasionó una obstrucción intestinal aguda, requiriendo atención médica de urgencia.
La influencer relata que sigue experimentando intensos dolores abdominales. Incluso, comparte que, en busca de alivio, su madre le realiza masajes para disminuir las molestias.
Ante este panorama, Gomita pidió a sus seguidores que oren por su salud: "Hoy me volví a poner mal de mis intestinos y me toca dar función. Les pido que me ayuden orando por mi salud intestinal", expresó en TikTok.
@gomita_oficial
Gracias por sus mensajes.♬ sonido original - GOMITA_OFICIAL
A pesar de los constantes dolores, la influencer sigue cumpliendo con sus presentaciones. En un video reciente, reflexionó sobre los cambios en su perspectiva de la vida debido a sus problemas de salud.
Reconoce que su estómago responde bien al bypass gástrico, pero sus intestinos presentan altibajos, lo que le ocasiona fuertes dolores.
En sus palabras, "todos los días los vivo como si fuera el último", pues teme que su situación pueda agravarse en cualquier momento, aunque su deseo es seguir disfrutando su día a día.
La madre de Gomita también rompió en llanto al hablar del estado de salud de su hija, evidenciando la preocupación que atraviesa la familia.