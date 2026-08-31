La escena que llevó a Laura León al divorcio: polémica total

Laura León, conocida cariñosamente como ‘La Tesorito’, ha revelado en una reciente entrevista detalles íntimos sobre un episodio crucial que marcó el fin de su matrimonio con Daniel Santalucía, padre de sus hijos.
La actriz confesó que una controvertida escena que realizó sin ropa para una película del aclamado director Emilio ‘El Indio’ Fernández fue el detonante de su divorcio, una anécdota que sigue resonando en su trayectoria personal y profesional.
Durante su participación en el programa "El minuto que cambió mi destino", Laura León rememoró el momento exacto de la filmación.
La actriz se encontraba grabando para una producción de Fernández, un director de gran prestigio en la industria cinematográfica. La escena en cuestión exigía que ‘La Tesorito’ apareciera a caballo y completamente desnuda. Laura, consciente de la reputación del director y deseosa de no defraudarlo, se preparó para el desafío.
Sin embargo, la filmación no estuvo exenta de complicaciones. Un imprevisto con el caballo puso a la actriz en una situación vulnerable, forzándola a realizar grandes esfuerzos para evitar una caída.
Una vez que lograron controlar al animal, Emilio se acercó a Laura León y la abrazó en señal de apoyo y reconocimiento por su profesionalismo. Este gesto, aparentemente inocente, no fue bien recibido por su entonces esposo, Daniel Santalucía, quien presenciaba la grabación.
La reacción de Santalucía fue de profundo disgusto, y Laura León relató que, al regresar a casa después de la extenuante jornada de rodaje, los papeles de divorcio ya la esperaban, listos para ser firmados.
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El hombre detrás del divorcio
Daniel Santalucía fue un modelo argentino y el único hombre con quien Laura León estuvo casada. De su unión nacieron dos hijos.
A pesar de la dolorosa separación que puso fin a su matrimonio, la pareja logró mantener una relación de respeto y cercanía a lo largo de los años. Laura León siempre se refirió a él con gran afecto, incluso después de su ruptura.
Lamentablemente, Daniel Santalucía falleció en 2016. A pesar del tiempo transcurrido, ‘La Tesorito’ conserva un hermoso recuerdo de su exesposo y, hasta el día de hoy, honra su memoria con profundo respeto y amor por la historia compartida.
La historia de amor entre Laura León y Daniel Santalucía comenzó cuando ella tenía apenas 16 años. Se conocieron en el Hipódromo de las Américas, y la cantante ha confesado que quedó prendada de él desde el primer instante.
Santalucía, un atractivo modelo argentino, conquistó el corazón de la joven Laura. A pesar de la oposición de los padres de Laura debido a su corta edad, la pareja decidió casarse cuando ella cumplió los 17 años.
Durante los aproximadamente siete años que duró su matrimonio, la pareja tuvo dos hijos. Sin embargo, la creciente fama de Laura León comenzó a generar tensiones y problemas en la relación.
La artista ha explicado en diversas ocasiones que la exposición pública que estaba adquiriendo como artista fue un factor determinante, y que Daniel no pudo lidiar con la presión y los desafíos que conllevaba la vida bajo los reflectores.