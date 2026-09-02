Asesinan a integrante de Camilo Séptimo y su familia

La música mexicana está de luto tras confirmarse el asesinato de Jonathan "Honas" Meléndez, tecladista, compositor y uno de los fundadores de la banda Camilo Séptimo.
El músico fue encontrado sin vida junto a su esposa, quien tenía cuatro meses de embarazo; su hija de 3 años y una trabajadora del hogar de 21 años. El crimen ocurrió el martes 1 de septiembre dentro de un departamento ubicado en el fraccionamiento Grand Viure, en Bosque Esmeralda, Atizapán de Zaragoza, Estado de México.
En el inmueble también fue localizado con vida el hijo de 6 años de la pareja, quien no presentaba signos de violencia. El caso ha generado conmoción entre seguidores de Camilo Séptimo y en la industria musical mexicana.
¿Qué ocurrió con Jonathan Meléndez y su familia?
De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, los asesinatos habrían ocurrido aproximadamente entre las 17:30 y las 19:40 horas del 1 de septiembre.
Fue cerca de las 23:50 horas cuando la Policía Municipal de Atizapán de Zaragoza recibió el reporte que llevó a las autoridades hasta el departamento.
En el lugar fueron encontradas las cuatro víctimas. La Fiscalía informó que dos de ellas estaban atadas y que tres, incluida la pequeña de 3 años, presentaban heridas de bala en la cabeza. La cuarta víctima tenía una herida de arma de fuego en la espalda.
Las autoridades iniciaron las investigaciones para reconstruir lo ocurrido y establecer el motivo del crimen.
El hijo de 6 años de Jonathan Meléndez sobrevivió
Uno de los datos que más ha impactado del caso es que el hijo mayor del músico fue encontrado con vida dentro de la vivienda.
El pequeño, de 6 años, no presentaba signos de violencia cuando fue localizado por las autoridades. Reportes difundidos en México señalan que el niño se habría ocultado entre las cobijas durante el ataque, aunque las autoridades continúan esclareciendo todos los detalles de lo sucedido.
La presencia del menor con vida fue confirmada por la Fiscalía del Estado de México, que continúa con las investigaciones del multihomicidio.
El músico habría advertido que se reuniría con un socio. Las investigaciones también han comenzado a revelar información sobre las horas previas al crimen.
Según reportes de medios mexicanos, Jonathan Meléndez habría hablado con un amigo antes de reunirse con uno de sus socios, con quien presuntamente mantenía algunas diferencias.
El músico incluso habría pedido a su amigo que alertara a las autoridades si dejaba de tener comunicación con él después del encuentro. Tras perder contacto, esta persona acudió al departamento y posteriormente se reportó lo ocurrido.
Otro elemento que forma parte de las investigaciones es el acceso al complejo residencial, debido a que cuenta con vigilancia privada y controles para el ingreso de visitantes.
Dos hombres fueron detenidos
Pocas horas después del hallazgo, las autoridades confirmaron la detención de dos hombres por su presunta participación en el crimen.
Los sospechosos fueron identificados como Diego Sebastián "N" y Gerardo "N". De acuerdo con las investigaciones preliminares, el primero sería socio de Jonathan Meléndez y mantenía una relación de confianza con una de las víctimas, situación que habría facilitado su ingreso al departamento.
Las capturas se realizaron con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
Las autoridades todavía investigan las circunstancias y el posible móvil detrás del asesinato, por lo que ambos hombres permanecen señalados como presuntos responsables mientras se determina su situación jurídica.
¿Quién era Jonathan "Honas" Meléndez?
Jonathan Meléndez era conocido dentro de la industria musical como "Honas" y formó parte de Camilo Séptimo desde los inicios de la agrupación en 2013.
Además de desempeñarse como tecladista, también era compositor y productor. Su trabajo con los teclados y sintetizadores fue parte importante del característico sonido electrónico de la banda.
Camilo Séptimo se consolidó como una de las agrupaciones reconocidas de la escena alternativa mexicana gracias a una propuesta que mezcla rock, synthpop y elementos electrónicos.
A lo largo de su trayectoria, la banda lanzó producciones como "Óleos", "Navegantes", "Ecos" y "Jardín de las almas", además de presentarse en importantes escenarios y festivales.
El asesinato de Jonathan "Honas" Meléndez y su familia ha provocado consternación entre seguidores de la agrupación. Mientras tanto, las autoridades mexicanas continúan con las investigaciones para determinar qué motivó el crimen y esclarecer la participación de los dos hombres detenidos.