Detienen a Luis de Llano por Caso Sasha Sokol: Últimas Noticias

El productor musical Luis de Llano fue detenido en Ciudad de México por presuntamente incumplir medidas establecidas en la sentencia derivada del proceso civil que Sasha Sokol promovió en su contra.
La detención fue realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, luego de que una jueza de lo civil del Tribunal Superior de Justicia emitiera dos órdenes de aprehensión relacionadas con el incumplimiento de la resolución.
De Llano podría permanecer detenido durante 15 horas acumulables como parte de las medidas de apremio utilizadas por las autoridades para obligar al cumplimiento de una orden judicial.
Entre las disposiciones que el productor no habría cumplido se encuentra la obligación de ofrecer una disculpa pública a Sasha Sokol, además de publicar la síntesis de la sentencia. El caso derivó de la relación que ambos mantuvieron cuando la cantante era menor de edad.
Sobre el caso
Sokol denunció públicamente la situación en marzo de 2022 y posteriormente emprendió acciones legales por la vía civil. En mayo de 2023, un juzgado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México determinó que De Llano era responsable de daño moral y estableció diversas medidas, entre ellas la disculpa pública, una indemnización y la obligación de abstenerse de hablar nuevamente sobre la cantante.
El productor apeló la resolución y promovió un amparo. Posteriormente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación intervino en el caso y confirmó la condena civil.
En agosto de 2026, De Llano explicó que no había ofrecido las disculpas públicas debido a que consideraba que el proceso legal aún contemplaba recursos. "Estoy en la mejor disposición", declaró entonces, aunque señaló que no podía hablar más sobre el tema.
El equipo legal de Sokol señaló que la detención no era un hecho aislado, sino consecuencia de meses de incumplimientos, multas ignoradas y requerimientos que, según su postura, no fueron atendidos.
El caso continúa generando repercusiones legales para el productor musical.