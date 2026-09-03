Claudia Sheinbaum habla sobre el asesinato de Jonathan Meléndez y familia

El asesinato de Jonathan "Honas" Meléndez, tecladista y fundador de Camilo Séptimo, junto a su esposa embarazada, su hija de tres años y una trabajadora del hogar continúa causando conmoción en México. Ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre el caso y confirmó que el Gobierno federal está dispuesto a brindar apoyo a los familiares de las víctimas.
Durante su conferencia matutina de este jueves 3 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum calificó el multihomicidio como una situación "muy triste" y "lamentable" y señaló que fue informada de lo ocurrido desde el miércoles.
La mandataria también confirmó que existen personas detenidas y se refirió a información que las autoridades han obtenido sobre una posible disputa relacionada con el caso.
¿Qué dijo Claudia Sheinbaum?
Sheinbaum explicó que el Gobierno del Estado de México ya brinda atención a los familiares de las víctimas y aseguró que, desde el Gobierno federal, la Secretaría de Gobernación también podrá intervenir en lo que sea necesario.
"Se está apoyando a las familias por parte del Gobierno del Estado de México", expresó la mandataria, antes de agregar que existe disposición para colaborar desde Gobernación.
La presidenta también confirmó que la investigación presenta avances y que ya hay detenidos por su probable participación en el crimen.
Sin embargo, una de sus declaraciones que más llamó la atención fue la referencia a una disputa que habría antecedido al multihomicidio.
"Ya hay detenidos y se conocen las causas de una disputa que tenía la familia con otra familia", señaló Sheinbaum durante su conferencia.
Hasta el momento, la investigación continúa y las autoridades competentes deberán establecer el móvil definitivo del crimen.
Dos hombres fueron detenidos
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó sobre la detención de Diego Sebastián "N" y Gerardo "N", quienes son investigados por su probable participación en el asesinato múltiple ocurrido en Atizapán de Zaragoza.
Diego Sebastián "N" ha sido identificado como socio de Jonathan Meléndez. De acuerdo con las investigaciones preliminares, la relación de confianza que existía entre ambos habría facilitado su ingreso al complejo residencial donde vivía el músico con su familia.
Gerardo "N", por su parte, también permanece bajo investigación para determinar cuál habría sido su participación en los hechos.
Las autoridades realizaron las capturas en menos de 12 horas después del hallazgo de las víctimas, tras un operativo en el que participaron corporaciones municipales, estatales y federales.
Un video se convirtió en pieza de la investigación
En las últimas horas también salió a la luz un video de una cámara de seguridad que muestra a Diego Sebastián "N" dentro de un elevador del complejo residencial Grand Viure.
La grabación tiene como hora visible las 17:24 y muestra al hombre con gorra, lentes oscuros, chamarra negra y una mochila, poco antes del periodo en el que las autoridades ubican el crimen.
El material ha cobrado relevancia para reconstruir los movimientos previos al asesinato, aunque su aparición en las imágenes no determina por sí sola responsabilidad penal.
El crimen ocurrió dentro de la vivienda
Jonathan Meléndez, de 38 años, fue asesinado el martes 1 de septiembre dentro de su departamento ubicado en Zona Esmeralda, Atizapán de Zaragoza, Estado de México.
Junto al músico fueron encontradas sin vida su esposa, de 35 años y con aproximadamente cuatro meses de embarazo; su hija de tres años, y una trabajadora del hogar de 21 años. La mascota de la familia también fue localizada muerta.
Las investigaciones sitúan los homicidios entre aproximadamente las 17:30 y las 19:40 horas. En medio de la tragedia, el hijo de seis años de la pareja fue encontrado con vida y sin lesiones aparentes dentro del inmueble.
¿Qué se sabe del posible móvil?
Las circunstancias que provocaron el ataque todavía son materia de investigación.
Aunque Sheinbaum habló de una disputa, diferentes versiones han surgido alrededor de las relaciones comerciales de Jonathan Meléndez y uno de los detenidos.
La Fiscalía ha confirmado que uno de los sospechosos era socio del músico, mientras medios mexicanos han publicado distintas hipótesis relacionadas con problemas económicos y negocios que ambos compartían. Ninguna de estas versiones debe considerarse todavía como el móvil definitivo hasta que las autoridades concluyan las investigaciones.
Incluso ha trascendido que, antes de morir, Jonathan habría comentado a un amigo que se reuniría con uno de sus socios y le habría pedido estar atento si dejaba de responder. Este dato ha sido difundido por medios mexicanos, pero no constituye por sí mismo una conclusión oficial sobre lo ocurrido.
México sigue pendiente del caso
La muerte de Jonathan Meléndez ha causado una fuerte conmoción entre seguidores de Camilo Séptimo y dentro de la industria musical mexicana.
El músico formó parte de la historia de la agrupación desde sus inicios y se desempeñó como tecladista, compositor y productor.
Ahora, con dos personas detenidas y nuevas evidencias bajo análisis, la Fiscalía del Estado de México continúa las investigaciones para establecer qué ocurrió dentro del departamento, cuál fue el móvil y qué participación tuvo cada uno de los señalados.
El pronunciamiento de Claudia Sheinbaum lleva el caso también al ámbito federal, mientras las autoridades buscan esclarecer un crimen que ha conmocionado a México por la muerte del músico, su esposa embarazada, su pequeña hija y una trabajadora del hogar.