Video del sospechoso en el caso del asesinato de Jonathan Meléndez

Nuevos elementos comienzan a conocerse sobre el asesinato de Jonathan "Honas" Meléndez, tecladista, productor y cofundador de la banda mexicana Camilo Séptimo, quien fue encontrado sin vida junto a su esposa embarazada, su hija de 3 años y una trabajadora del hogar.
Un video captado por las cámaras de seguridad del complejo residencial Grand Viure, ubicado en Zona Esmeralda, Atizapán de Zaragoza, Estado de México, muestra a Diego Sebastián "N", uno de los hombres detenidos por su probable participación en el multihomicidio.
La grabación corresponde a las 17:24 horas del martes 1 de septiembre, minutos antes del periodo en el que las autoridades estiman que se cometieron los asesinatos.
El material no fue divulgado inicialmente por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, sino por el periodista Carlos Jiménez y posteriormente fue retomado por diferentes medios.
¿Qué muestra el video del sospechoso?
Las imágenes muestran a Diego Sebastián "N" dentro del elevador del complejo residencial donde vivía Jonathan Meléndez con su familia.
El hombre aparece utilizando gorra, lentes oscuros, una chamarra negra y una mochila. La hora que aparece en la grabación es 17:24.
De acuerdo con la reconstrucción difundida por medios mexicanos, Diego Sebastián habría llegado al lugar en un vehículo Kia gris conducido por Gerardo "N", el segundo hombre detenido en relación con el caso.
Diego habría subido solo al departamento y las primeras investigaciones señalan que pudo ingresar sin levantar sospechas debido a la relación que mantenía con la familia.
El sospechoso era socio de Jonathan Meléndez
Uno de los elementos que ha cobrado relevancia en la investigación es que Diego Sebastián "N" no era un desconocido para el músico.
La Fiscalía del Estado de México confirmó que era socio de Jonathan Meléndez. Las autoridades también han señalado que existía una relación de confianza que habría facilitado el acceso al inmueble.
Información difundida por medios mexicanos señala que ambos estaban relacionados con una empresa dedicada a la administración y renta de propiedades vacacionales. La posible existencia de diferencias económicas entre ellos forma parte de las líneas que se investigan.
Por ahora, las autoridades no han establecido públicamente un móvil definitivo.
Jonathan habría advertido que se reuniría con un socio
Otro detalle que forma parte de la reconstrucción de las horas previas al crimen es una conversación que Jonathan habría mantenido con un amigo.
Según reportes difundidos en medios de comunicación mexicanos, el músico comentó que se reuniría con uno de sus socios, con quien tenía problemas, y pidió que se alertara a las autoridades si después del encuentro dejaban de tener noticias de él.
La Fiscalía estima que los asesinatos ocurrieron aproximadamente entre las 17:30 y las 19:40 horas del martes 1 de septiembre. Horas después, alrededor de las 23:50, la Policía Municipal recibió el reporte y acudió al departamento.
En el inmueble fueron encontrados Jonathan, su esposa embarazada, su hija de 3 años y una trabajadora del hogar de 21 años.
Su hijo de 6 años sobrevivió
El hijo mayor de Jonathan Meléndez y su esposa, de apenas 6 años, fue localizado con vida.
El pequeño logró esconderse en una de las habitaciones y posteriormente quedó bajo resguardo de las autoridades antes de ser entregado a familiares cercanos.
La mascota de la familia también fue encontrada sin vida dentro del inmueble.
Dos hombres están detenidos
Además de Diego Sebastián "N", las autoridades detuvieron a Gerardo "N", quien es investigado por su probable participación en los hechos.
Las detenciones fueron realizadas mediante un operativo coordinado entre autoridades municipales y estatales, elementos de Ciudad de México y fuerzas federales.
La Fiscalía identifica a Diego Sebastián "N" como probable autor del homicidio múltiple, mientras que continúa investigando cuál habría sido la participación de Gerardo "N".