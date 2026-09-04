 ¿Nicole Kidman llegó ebria al estreno de Hechizo de Amor 2?
Farándula

Acusan a Nicole Kidman de llegar ebria al estreno de “Hechizo de amor 2”

La reconocida artista australiana acaparó miradas en la premiere de su esperada secuela, donde su particular actitud desató comentarios virales entre los asistentes.

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Nicole Kidman / FOTO:
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Nicole Kidman acaparó la atención en el estreno de la esperada secuela "Hechizo de amor 2" en Los Ángeles, donde su comportamiento durante una entrevista en la alfombra roja generó especulaciones entre sus seguidores sobre un posible estado de embriaguez. 

Los gestos y la forma de hablar de Kidman durante la premier fueron el centro de los comentarios en redes sociales, donde muchos fans la acusaron de estar "borracha".

  El incidente ocurrió la noche del lunes, cuando Nicole Kidman, de 59 años, se presentó junto a sus compañeras de reparto Sandra Bullock, Maisie Williams y Joey King para el lanzamiento en Estados Unidos.  

Durante una entrevista con Entertainment Tonight, al ser consultada sobre el diseñador de su vestuario, la actriz tropezó con sus palabras, preguntó con humor "¿Huh?" y, entre risas, exclamó: "Esto es Versace. Diviértanse. ¡A festejar!".

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Nicole Kidman - Facebook

El video de la entrevista rápidamente se viralizó en Instagram, acumulando cientos de comentarios. Mientras algunos usuarios bromeaban con frases como:

"Ella me da ganas de ponerme una peluca y emborracharme" o adoptaban su expresión "¡A festejar!" como un nuevo lema de vida, otros elogiaron su espontaneidad. "Amo a Nicole. Ella no puede equivocarse, borracha o sobria", escribió un seguidor, destacando la cercanía de la actriz con el público a pesar de las especulaciones.

Para la ocasión, Nicole Kidman lució un elegante vestido negro de encaje transparente, una creación asimétrica de Pieter Mulier para Atelier Versace, complementado con una gargantilla de encaje y una atrevida abertura hasta el muslo.

El regreso de las hermanas Owens

"Hechizo de amor "», conocida internacionalmente como "Practical Magic 2", marca el esperado regreso de Sandra Bullock y Nicole Kidman a sus icónicos papeles de Sally y Gillian Owens, dos hermanas brujas que luchan por llevar una vida normal mientras enfrentan una maldición familiar.

Este proyecto es particularmente significativo para Sandra Bullock, ya que representa su primer trabajo cinematográfico en cuatro años, tras un receso en su carrera.

La trama de la secuela, según la sinopsis de IMDb, sigue a una familia de brujas de varias generaciones, condenadas a no amar durante siglos, que intenta romper el hechizo al enfrentar secretos y sacrificarse unas por otras.

El tráiler oficial, lanzado en junio de 2026, muestra a Sally y Gillian intentando impedir que Kylie resulte herida al querer romper la maldición familiar, con la tía Franny enfatizando que "Ninguna magia es más fuerte que la hermandad. Forjada por el destino, puesta a prueba por el tiempo y jamás rota".

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