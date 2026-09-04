 Jorge Blanco se cae en escenario durante show de Tini Stoessel
Farándula

Jorge Blanco sufre caída en pleno escenario durante show de Tini Stoessel

El actor que interpretó a León en Violetta tuvo una inesperada caída durante el show de la cantante argentina en Guadalajara.

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Tini y Jorge , Instagram
Tini y Jorge / FOTO: Instagram
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Tini Stoessel regresó a los escenarios de México al presentar el primer espectáculo de FUTTTURA después del quiebre con su familia, situación que la impulsó a comenzar una auditoría de su gestión profesional y financiera, con su padre.

En una jornada especialmente significativa, la cantante argentina volvió a la gira que abarca desde sus comienzos en Violetta hasta su consolidación como una de las artistas pop más populares de la región.

Junto a ella estaban el mexicano Jorge Blanco, quien además de ser coprotagonista de la serie era su novio en la ficción, y la argentina Mercedes Lambre, la actriz que encarnó a la antagonista de la novela. 

Para destacar la presencia de ambos, Tini Stoessel optó por añadir dos canciones al setlist: "Podemos", la balada que ella y Jorge interpretaron en formato de dúo durante los años en que se transmitía la serie, y "Juntos somos más", un tema en el que los tres cantaron de manera simultánea.

Fue precisamente durante esta última canción que Jorge Blanco se resbaló y cayó al piso del escenario, aunque el incidente no interrumpió la actuación y quedó en una simple anécdota.

De hecho, las artistas no se enteraron del blooper y, si lo hicieron, mostraron todo su profesionalismo siguiendo con la canción.

Apoyo a la cantante

En medio de la polémica familiar que vive Tini Stoessel, la noche alcanzó el clima típico de los momentos inolvidables. El público, desde el inicio, evidenció que su presencia no era solo por un espectáculo, sino para acompañar.

Tini Stoessel rompe relación con su papá tras hacer una auditoria a su patrimonio, ¿qué encontró?

A pocos meses de su matrimonio con Rodrigo de Paul y con una fortuna de 70 millones de dólares, la cantante argentina ha descubierto una traición que vino de su propio padre.

Hubo un instante en el que el tiempo pareció congelarse, cuando las gradas entonaron "No estás sola" en un canto espontáneo que fue creciendo hasta llenar completamente el lugar.

Tini Stoessel, sobre el escenario, oyó ese coro, trató de mantener la mirada fija, aunque finalmente no lo logró. Antes de que pudiera hablar, las lágrimas se hicieron presentes.

En otro pasaje, la música paró y Tini se dirigió de manera directa a quienes la oían. Sosteniendo el micrófono, con la voz segura, afirmó lo que muchos anhelaban:

"Gracias a todo mi equipo por estar acá acompañándome; quiero que sepan que no me voy a ir, que me voy a quedar, que estoy más firme que nunca, más feliz que nunca con mi equipo, mis amigas de toda la vida y con el amor de mi vida".

Recibió una ovación y una ronda de aplausos, tal vez justo la respuesta necesaria. Y sin nombrar a nadie, todos parecieron entender qué es lo que encerraban esas palabras dichas desde el corazón.

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