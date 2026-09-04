 Kendall Jenner y J Balvin: choque de intenciones en la sesión
Farándula

Kendall Jenner posa con J Balvin pero hace evidente su intención de no tener contacto con él

La modelo y el cantante coincidieron en el 83º Festival Internacional de Cine de Venecia, donde ambos asistieron como invitados y embajadores globales de Armani Beauty.

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J Balvin y Kendall Jenner, Instagram
J Balvin y Kendall Jenner / FOTO: Instagram
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Armani Beauty regresa a Venecia, consolidando su papel en la ciudad como patrocinador oficial de belleza del Festival Internacional de Cine de la ciudad por noveno año consecutivo, con los rostro de famosos como Kendall Jenner y J Balvin.

Por quinto año consecutivo, la marca presentará el Premio del Público — Armani Beauty, Venezia Spotlight. Venezia Spotlight es la sección competitiva del festival dedicada a obras que muestran tendencias emergentes y demuestran originalidad e innovación creativa. Este premio reconoce la mejor fotografía de Venezia Spotlight, elegida por el público.

El jueves por la noche, Armani Beauty ofreció una cena en los Jardines Reales, a pocos pasos de la Plaza de San Marcos, con los embajadores de este año, entre ellos Jonathan Bailey, Kendall Jenner , Vittoria Ceretti, Nicholas Galitzine, Sydney Sweeney, Madisin Rian, Carlos Sainz y J Balvin.

Ambas estrellas, Kendall Jenner y J Blavin, asistieron a varias de las actividades de la firma italiana en el marco del festival cinematográfico en Italia.

Su aparición conjunta y el momento en que posaron para los fotógrafos se volvieron tendencia rápidamente. Los dos mostraron una señal de respeto entre ellos y evitaron tener contacto físico mientras posaban ante las cámaras.

Las redes sociales de inmediato hicieron eco de la foto y muchos señalaron que Valentina Ferrera tenía "bien entrenado" a J Balvin para saber cómo posar junto a la modelo.

  • "Balvin sabe que con la ex mujer del parcero de lejitos, respect"
  • "Kendall como posa para no tocarlo ?"
  • "Más que respeto esto es otra cosa... Valentina se lo pidió jajaja"
Foto embed
Kendall Jenner y J Balvin - X

Deslumbrante belleza

Kendall Jenner ya ha hecho su primera aparición en la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia y lo ha hecho con un look que no ha pasado desapercibido.

La modelo acudió ayer al estreno de ‘Wild Horse Nine’, la nueva película de Martin McDonagh, con un vestido de Giorgio Armani que tiene más de tres décadas de historia.

Para la ocasión, Kendall Jenner recuperó una pieza de archivo de la colección otoño-invierno de 1995 de la firma italiana, demostrando que los diseños de décadas pasadas y lo 'vintage' siguen teniendo un lugar privilegiado sobre las grandes alfombras rojas.

El vestido, de tirantes y ajustado a la figura, combinaba una base dorada con pequeños detalles y bordados de flores iridiscentes que hacían que el tejido brillara con el movimiento. Además, la estadounidense completó el estilismo con unas sandalias de tacón alto en color beige y joyas de Briony Raymond.

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