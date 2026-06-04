Transformación Física de Nicholas Galitzine para He-Man

Nicholas Galitzine llevó su cuerpo al límite para dar vida a He-Man en la nueva adaptación cinematográfica de "Masters of the Universe", y el resultado sorprendió incluso a su entorno más cercano: la transformación física fue tan radical que, según relató, su madre ya no podía abrazarlo como antes.
El actor británico de 31 años, conocido por su trabajo en comedias románticas, enfrentó un reto físico sin precedentes para interpretar al legendario héroe de los años 80.
Nicholas Galitzine dejó atrás su imagen de galán para embarcarse en uno de los entrenamientos más exigentes de su carrera, alcanzando unos hombros anchos, pecho voluminoso y unos brazos totalmente definidos, en contraste total con su figura anterior.
El proceso comenzó meses antes de que iniciara el rodaje. En declaraciones a E! News, Nicholas Galitzine precisó que la etapa inicial consistió en una fase de volumen intensa para acumular la mayor masa muscular posible.
"Empecé con hasta 5,000 calorías diarias y levantando pesas tres horas al día, luego fuimos ajustando", recordó.
Durante una entrevista con W Magazine, el actor reveló detalles de su régimen: consumía cerca de 4,000 calorías al día. Sin embargo, debido al alto nivel de actividad física, finalizaba las jornadas todavía con hambre.
Con humor anticipó los sacrificios que vendrían al entrar en la "fase de definición", advirtiendo que atravesaría periodos de hambre y mal humor.
Sin descanso: la disciplina detrás de la transformación
La preparación no contempló días libres. En palabras recogidas por Men’s Health, Nicholas Galitzine comentó que entrenaba "todos los días de la semana".
Incluso durante el rodaje, ante cada pausa, aprovechaba para subirse a la bicicleta de asalto antes de regresar al set, una dinámica que se repitió durante cerca de cinco meses.
Como él mismo reconoció en el podcast Big Ticket de Fandango, la fase de déficit calórico fue la más exigente.
"Llegué a estar 18 horas en ayunas y luego hacía sesiones de pesas de tres horas antes de grabar escenas de acción. Eso realmente pone a prueba la determinación. De alguna manera, forja tu carácter", afirmó.
El impacto no fue solo físico. El actor reconoció que llegó a experimentar dismorfia corporal por los drásticos cambios.
"No te reconoces, la ropa ya no te queda. Fue el reto más difícil que he enfrentado, un desafío diario", aseguró, aunque destacó que este proceso le generó un aprendizaje muy valioso sobre el compromiso y la resiliencia.
Dolph Lundgren, quien interpretó a He-Man en 1987, aparece junto a Nicholas Galitzine en una imagen simbólica del legado del personaje.
El elenco también incluye a Camila Mendes como Teela, Idris Elba como Man-At-Arms y Jared Leto como Skeletor. "Masters of the Universe" se estrenó el 4 de junio, marcando el relevo de Nicholas Galitzine como el icónico Príncipe Adam.