Piden pena de muerte a d4vd por la muerte de Celeste Rivas

La familia de Celeste Rivas ha manifestado su firme respaldo a la aplicación de la pena de muerte para David Anthony Burke, conocido artísticamente como D4vd, en caso de que sea declarado culpable de los graves delitos que se le imputan.
Esta declaración emitida un día antes de lo que habría sido el decimosexto cumpleaños de la adolescente, subraya la postura de los familiares ante un caso que ha capturado la atención pública.
Por su parte, D4vd se declaró no culpable del cargo de asesinato durante una audiencia reciente, mientras el proceso judicial continúa su curso.
En abril, las autoridades detuvieron a D4vd quien ahora enfrenta una serie de graves acusaciones. Estas incluyen un cargo de asesinato, otro por abuso sexual continuo de una menor de 14 años y un tercer cargo por la mutilación ilegal de restos humanos.
La seriedad de los cargos llevó a un tribunal de Los Ángeles a negarle el derecho a fianza al artista, manteniéndolo bajo custodia mientras avanza la investigación.
Los cargos están directamente relacionados con la trágica muerte de Celeste Rivas, cuyo cuerpo fue descubierto en septiembre de 2025.
Los restos de la adolescente fueron localizados dentro de la cajuela de un Tesla, vehículo que, según los registros, estaba a nombre del D4vd.
Durante la audiencia de lectura de cargos, celebrada el 31 de agosto, D4vd mantuvo su declaración de no culpabilidad. En esta misma etapa del proceso, se produjo un cambio significativo en su defensa legal.
Los abogados Blair Berk, Marilyn Bednarski y Regina Peter se retiraron del caso, siendo sustituidos por la Oficina del Defensor Público del Condado de Los Ángeles.
Escalofriantes detalles de la acusación
La Fiscalía del Condado de Los Ángeles ha presentado una serie de alegaciones que pintan un cuadro perturbador de los hechos.
Según la acusación, el famoso habría asesinado a la adolescente el 23 de abril de 2025, un día después de que ambos mantuvieran una prolongada discusión a través de mensajes de texto.
El presunto homicidio habría ocurrido en el garaje de la residencia de D4vd, ubicada en la exclusiva zona de Hollywood Hills.
Las acusaciones de la Fiscalía no terminan ahí. Los fiscales alegan que, tras la muerte de Celeste, Burke utilizó una motosierra y otros objetos para desmembrar el cuerpo.
Posteriormente, habría colocado la cabeza y el torso de la adolescente en una bolsa para cadáveres, la cual había adquirido previamente, mientras que las extremidades fueron introducidas en una bolsa de basura, según detallan los documentos de la acusación.
Un detalle particularmente macabro de la acusación señala que dos dedos de la mano izquierda de Rivas, el anular y el meñique, fueron amputados.
La razón esgrimida por la Fiscalía es que el dedo anular tenía un tatuaje relacionado con el nombre de D4vd. Hasta la fecha, esos dedos no han sido recuperados por las autoridades.
Los fiscales también indican que el cuerpo de Celeste Rivas permaneció dentro del Tesla durante varias semanas o, posiblemente, meses. Durante este periodo, el cuerpo habría comenzado a descomponerse antes de ser finalmente descubierto en el vehículo, que fue identificado como el lugar donde se encontraron los restos de la adolescente.