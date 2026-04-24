 Papa León XIV se pronuncia en contra de la pena de muerte
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El papa León XIV se pronuncia en contra de la pena de muerte

En un mensaje con motivo del aniversario de la abolición de la pena de muerte en el estado de Illinois, su lugar de nacimiento, el Papa sostuvo que el derecho a la vida es "el fundamento mismo de cualquier otro derecho humano".

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Papa León XIV en el Miércoles de Ceniza, EFE
Papa León XIV en el Miércoles de Ceniza / FOTO: EFE

El papa León XIV reiteró este viernes que la pena de muerte es "inadmisible" para la Iglesia y defendió que la dignidad de la persona "no se pierde ni siquiera después de haber cometido delitos muy graves".

En un videomensaje enviado con motivo del 15º aniversario de la abolición de la pena capital en el estado de Illinois (EE. UU.), su lugar de nacimiento, el papa León XIV sostuvo que el derecho a la vida es "el fundamento mismo de cualquier otro derecho humano".

"Afirmamos que la dignidad de la persona no se pierde ni siquiera después de haber cometido delitos muy graves", dijo el papa León XIV en un vídeo en inglés dirigido a los asistentes al acto en la Universidad DePaul de Chicago. Y añadió: "Además, se pueden desarrollar, y se han desarrollado, sistemas de detención eficaces que protegen a los ciudadanos y, al mismo tiempo, no privan completamente a los culpables de la posibilidad de redención".

También recordó que la Iglesia enseña sistemáticamente que toda vida humana, "desde la concepción hasta la muerte natural, es sagrada y merece ser protegida".

León XIV señaló que tanto el papa Francisco como sus predecesores "insistieron repetidamente en que se puede salvaguardar el bien común y cumplir las exigencias de la justicia sin recurrir a la pena capital".

Asimismo, citó el Catecismo de la Iglesia Católica para recalcar que esta práctica es "inadmisible porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona".

Al final del mensaje, León XIV celebró la decisión histórica tomada por el gobernador de Illinois en 2011 y ofreció su apoyo a quienes trabajan por el fin de la pena máxima "en EE. UU. y en todo el mundo".

En EE. UU., la pena capital es legal en 27 estados, aunque en cuatro de ellos existen moratorias que bloquean las ejecuciones, y ha sido abolida en 23 estados y el Distrito Columbia, según la ONG Death Penalty Information Center.

De acuerdo con las cifras del grupo, en 2025 se llevaron a cabo 47 ejecuciones en todo el país, con la cifra récord de 19 solo en Florida, y para 2026 hay programadas 32 ejecuciones, de las cuales se han llevado a cabo ocho.

"Rezo para que sus esfuerzos conduzcan a un mayor reconocimiento de la dignidad de cada persona, y e inspiren a otros a trabajar por la misma causa justa", concluyó el papa estadounidense en su mensaje.

*Con información de EFE

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