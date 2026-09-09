Sydney Sweeney Causa Controversia con Campaña Deportiva

Sydney Sweeney vuelve a acaparar la atención en redes sociales gracias a una campaña publicitaria que ha generado conversación.
La actriz participa en un comercial para una aplicación de apuestas deportivas enfocada en tecnología avanzada, donde aparece sin ropa y cubre su cuerpo únicamente con diferentes balones y accesorios deportivos de fútbol, tenis, béisbol y fútbol americano.
"La campaña trata sobre abrazar una idea divertida", explicó Sydney Sweeney. "El concepto es simple: cortar el ruido y enfocarse completamente en los deportes".
Además de protagonizar el anuncio, Sydney Sweeney también se anunció como socia de la empresa y embajadora en temas de equidad dentro de la plataforma.
Esta nueva app de apuestas entró en operación en Estados Unidos en agosto y está dirigida exclusivamente a mayores de 21 años, destacándose como un mercado de predicciones deportivas "de igual a igual", diferenciándose así de las casas de apuestas tradicionales.
Los creadores de la plataforma han señalado que la campaña publicitaria con Sydney Sweeney es "imposible de ignorar". En redes sociales, predominan los comentarios positivos de los seguidores de la actriz.
Entre los mensajes más destacados se pueden leer frases como "el mejor comercial en la historia", "rompió el internet otra vez" y "justo acabo de abrir la app".
Reacciones
El miércoles 9 de septiembre, Novig y Sydney Sweeney compartieron conjuntamente el anuncio, la primera campaña del mercado de predicciones deportivas para mayores de 21 años, en Instagram, donde la actriz fue en su mayoría elogiada.
Sin embargo, no faltaron quienes no quedaron impresionados. En los comentarios, una persona escribió:
- "Ok, dejar de seguir, gracias por facilitarme la decisión", mientras que otra añadió: "Venderle el alma a las casas de apuestas es muy típico de Sydney".
- Un tercero cuestionó: "O sea sí, tiene un cuerpazo, pero ¿no se cansa de que su cuerpo sea publicitado así?", mientras que un cuarto preguntó: "¿Qué demonios está pasando en Instagram... Bruh?".
No es la primera vez que Sydney Sweeney se encuentra en el centro de la polémica por sus campañas publicitarias. A lo largo de su carrera, diversas colaboraciones han dividido opiniones y han sido objeto de fuertes críticas, principalmente bajo acusaciones de hipersexualización.