Lulu LoveBottom: Actor de cine adulto fallece a los 34 años

El actor de cine para adultos Lucas Drake, conocido en la industria como LuLu LoveBottom y quien también utilizaba el nombre Hunter Hardin en el ámbito digital, falleció a los 31 años el 7 de septiembre de 2026 en Los Ángeles, California.
Un portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) confirmó a la revista PEOPLE que los servicios de emergencia recibieron una llamada de alerta a las 11:22 de la mañana del mismo día.
Según la información proporcionada por las autoridades, los agentes acudieron al lugar "para investigar una muerte" y elaboraron el informe correspondiente.
La policía precisó que, tras las primeras indagaciones, el caso no fue registrado como sospechoso de homicidio.
La Oficina del Médico Forense del condado de Los Ángeles confirmó que el fallecimiento de LuLu LoveBottom forma parte de una investigación conjunta con el LAPD.
Aún no se ha determinado oficialmente la causa ni la manera de la muerte; los resultados de los exámenes forenses serán claves para esclarecer lo ocurrido.
Horas antes de su muerte, LuLu LoveBottom publicó un mensaje en redes sociales que llamó la atención de sus seguidores y personas cercanas, en el que usó un tono de despedida y compartió sentimientos vinculados a una experiencia personal dolorosa. Este mensaje generó inquietud en su entorno.
¿Quién era Drake?
LuLu LoveBottom mantenía una sólida presencia en las redes sociales. A través de sus perfiles en plataformas como X e Instagram, donde acumulaba una audiencia superior a los 30 mil seguidores, promocionaba activamente su trabajo en OnlyFans, el sitio de suscripción donde generaba material para adultos.
Las manifestaciones de pesar en las plataformas digitales no se hicieron esperar, mientras el público y allegados permanecen a la espera de los dictámenes oficiales de las autoridades angelinas. Estos fueron algunos de los mensajes:
- "Mi corazón se está rompiendo. Estábamos hablando de tenerte como anfitrión en mi fiesta y reconectar como chicos de Hollywood. Ojalá supieras que tienes gente en la que puedas apoyarte. Con mucho amor"
- "A a todos los miembros preocupados de nuestra hermosa comunidad, la familia pide privacidad durante este tiempo tan abrumador como el navega lo imposible"
- "Descansa en paz. Estoy seguro de que ya tienes la fiesta en el cielo. Mis condolencias a los amigos y familiares cercanos"
- "Maldita sea Lulu, te vi la semana pasada, no tenía idea de que estabas sufriendo así. Lo siento profundamente a toda la familia y amigos cercanos. Otro ángel perdido"