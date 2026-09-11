Emmy 2026: Fechas, Presentador y Favoritas de la Noche

La cuenta regresiva comenzó para los Emmy 2026. Las principales estrellas de la televisión estadounidense volverán a reunirse para reconocer las series, actores, directores, guionistas y producciones que destacaron durante la última temporada.
La 78 edición de los Primetime Emmy Awards se realizará el lunes 14 de septiembre desde el Peacock Theater de L.A. LIVE, en Los Ángeles, uno de los escenarios habituales de la ceremonia.
La gala comenzará a las 6:00 p. m. en Guatemala. En Estados Unidos será transmitida en vivo por NBC y también estará disponible a través de Peacock.
Los premios llegan en un año particularmente importante para NBC, que celebra su centenario, y la cadena ha preparado una ceremonia que combinará la entrega de galardones con homenajes a momentos y producciones emblemáticas de la historia de la televisión.
Mariska Hargitay será la presentadora
Una de las grandes novedades de esta edición será Mariska Hargitay como anfitriona de la ceremonia.
La actriz es mundialmente conocida por interpretar a Olivia Benson en Law & Order: Special Victims Unit, personaje al que ha dado vida durante 27 temporadas y que la convirtió en una de las figuras más reconocibles de la televisión estadounidense.
Hargitay también tiene historia con los Emmy: en 2006 ganó el premio a mejor actriz protagonista en una serie dramática precisamente por su interpretación de Benson.
"Es un gran honor presentar la 78 edición de los Emmy Awards", manifestó la actriz al anunciarse su participación, destacando además la importancia de celebrar a todas las personas que forman parte del proceso de creación televisiva.
Hargitay también ejercerá como productora ejecutiva de la transmisión junto a Jesse Collins, Dionne Harmon y Jeannae Rouzan-Clay.
"The Pitt" y "Hacks" llegan pisando fuerte
La competencia promete ser intensa y dos producciones llegan con números especialmente destacados.
The Pitt encabeza el apartado dramático con 25 nominaciones, mientras que Hacks obtuvo 24 candidaturas y estableció un nuevo récord como la comedia con más nominaciones en una sola edición de los Emmy. El récord anterior era de 23 y lo compartían The Studio, en 2025, y The Bear, en 2024.
La lista de candidatos de este año también incorpora numerosos rostros nuevos. La Television Academy contabilizó 28 intérpretes nominados por primera vez, entre ellos Chase Infiniti, Taylor Dearden, Patrick Ball y Fiona Dourif.
Entre los nombres consagrados que vuelven a competir aparecen Zendaya, Gary Oldman, Jean Smart, Quinta Brunson, Harrison Ford, Keri Russell, Noah Wyle, Lisa Kudrow y Steve Carell.
¿Cuáles son las nominadas a mejor serie dramática?
Una de las categorías que genera mayor expectativa es la de mejor serie dramática.
La diplomática, La edad dorada, El caballero de los Siete Reinos, Paradise, The Pitt, Pluribus, Slow Horses y Vicios ocultos competirán por uno de los premios principales de la ceremonia.
The Pitt parte como una de las grandes contendientes gracias a sus 25 nominaciones. Su protagonista, Noah Wyle, también compite como mejor actor dramático.
En esa categoría se enfrenta a Sterling K. Brown por Paradise, Gary Oldman por Slow Horses, Mark Ruffalo por Task y Rufus Sewell por La diplomática.
Zendaya vuelve a competir por un Emmy
Otro de los nombres que atraerá todas las miradas será Zendaya.
La actriz está nominada a mejor actriz protagonista de drama por su interpretación de Rue Bennett en Euphoria y competirá contra Carrie Coon por La edad dorada, Chase Infiniti por Los testamentos, Keri Russell por La diplomática y Rhea Seehorn por Pluribus.
Zendaya ya sabe lo que significa triunfar en estos premios. Ganó el Emmy a mejor actriz protagonista de drama por Euphoria en 2020 y 2022.
Su primera victoria también hizo historia: con 24 años se convirtió entonces en la ganadora más joven de la categoría.
Pero su participación en los Emmy 2026 no se limitará a esperar el resultado de su nominación. La estrella también forma parte del grupo de celebridades elegidas para entregar premios durante la ceremonia.
Las comedias que buscan conquistar la noche
En mejor serie de comedia competirán Colegio Abbott, The Bear, Hacks, Margo tiene problemas de dinero, Nadie quiere esto, Solo asesinatos en el edificio, Shrinking y La maldición de Widow’s Bay.
Hacks llega como una de las producciones a seguir después de establecer el récord de 24 nominaciones para una comedia.
En mejor actriz de comedia aparecen Quinta Brunson por Colegio Abbott, Ayo Edebiri por The Bear, Elle Fanning por Margo tiene problemas de dinero, Lisa Kudrow por The Comeback y Jean Smart por Hacks.
Mientras que Yahya Abdul-Mateen II, Steve Carell, Matthew Rhys, Jason Segel y Martin Short buscarán imponerse como mejor actor protagonista de comedia.
La nominación de Lisa Kudrow supone además un regreso destacado para la recordada Phoebe Buffay de Friends, esta vez gracias a The Comeback.
Harrison Ford también aparece entre los candidatos como actor de reparto de comedia por Shrinking, categoría en la que compite contra Colman Domingo, Paul W. Downs, Nick Offerman, Stephen Root, Michael Urie y Tyler James Williams.
Las miniseries también tendrán su batalla
La categoría de mejor miniserie o serie antológica enfrenta a Su peor pesadilla, La bestia en mí, Bronca, DTF St. Louis y Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette.
Esta última ha generado especial atención por llevar a la pantalla la historia de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette, una de las parejas más recordadas de la década de 1990.
La edición también tiene varias curiosidades entre sus nominaciones. Jason Bateman consiguió cuatro candidaturas por sus trabajos en Black Rabbit y DTF St. Louis, mientras que figuras como Quinta Brunson, Paul W. Downs, Matthew Rhys, Jason Segel, Martin Short y Noah Wyle consiguieron varias nominaciones por sus diferentes labores delante y detrás de las cámaras.
Zendaya, Florence Pugh y otras estrellas entregarán premios
La Television Academy ya reveló una primera lista de celebridades que subirán al escenario como presentadores de categorías.
Entre ellas figuran Zendaya, Florence Pugh, Sarah Michelle Gellar, Amy Poehler, Jon Hamm, David Harbour, Macaulay Culkin, Sally Field, Keke Palmer, Alan Cumming, Linda Cardellini, David Boreanaz, Dan Levy, Niecy Nash-Betts y Amanda Peet.
También participarán Odessa A'zion, Marcello Hernández, Kate Jackson, Peter Krause, Cheryl Ladd, Julianna Margulies, Annie Murphy, Rachel Sennott y Jaclyn Smith. La Academia adelantó que todavía podrían anunciarse más nombres.
Habrá homenajes a "Buffy" y "Los ángeles de Charlie"
La ceremonia no estará dedicada únicamente a las producciones actuales.
Uno de los momentos nostálgicos será la celebración por los 30 años de Buffy the Vampire Slayer, que reunirá a Sarah Michelle Gellar y David Boreanaz.
También se conmemorará el 50 aniversario de Charlie's Angels con la presencia de Kate Jackson, Cheryl Ladd y Jaclyn Smith.
La Academia también confirmó que Noah Kahan tendrá a su cargo la actuación musical del segmento In Memoriam, dedicado a recordar a las figuras de la industria televisiva que han fallecido. El cantante interpretará Bridge Over Troubled Water.
Los Emmy 2026 ya comenzaron a entregar premios
Aunque la ceremonia principal será el 14 de septiembre, la temporada de los Emmy ya comenzó.
Los Creative Arts Emmy Awards se celebraron los días 5 y 6 de septiembre en el Peacock Theater, con categorías enfocadas principalmente en logros técnicos, artísticos, programas de realidad, variedades y otras áreas de producción.
Ambas ceremonias serán condensadas en un programa que se transmitirá en Estados Unidos por FXX el sábado 12 de septiembre y estará disponible en Hulu al día siguiente.
Además, la Academia hizo algunos cambios en la distribución de categorías este año. Premios como guion de serie de variedades, actor y actriz de reparto en miniserie, dirección de miniserie y guion de miniserie fueron trasladados a las ceremonias previas, como parte de un esfuerzo por mantener la gala televisada principal dentro de aproximadamente tres horas.