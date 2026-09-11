Tini Stoessel envía saludo a fans en medio de escándalo

Tini Stoessel llegará a Guatemala con su festival Futttura el 16 de octubre en Explanada 5. Este evento reúne las canciones más importantes de su discografía desde que inició su carrera como Violetta hasta sus más recientes éxitos.
Esta fecha se suma a la gira mundial que la intérprete de "Quiero volver" se encuentra desarrollando. Hasta el momento, no se han dado a conocer precios del espectáculo, sin embargo, se confirmó que la venta será a través de Primera Fila Shop.
"Miénteme", "Cupido" y "La Triple T", son algunos de los éxitos que podrás corear junto a ella.
La cantante argentina tuvo que cancelar varios de sus conciertos tras darse cuenta que ella no generaría ninguna ganancia con ellos; sin embargo, cumplirá algunos compromisos pactados como su show en Guatemala.
A través de las redes sociales de CHP Guatemala, la organizadora del evento en el país, Tini Stoessel compartió un mensaje para sus fans, recordándoles que los verá muy pronto.
"Hola, Guatttemala. ???Tini y FUTTTURA ya están en camino. ??? 16 de octubre | ? Explanada 5?️ Entradas disponibles en @primerafila.shop", se lee en la publicación.
Recientemente Tini terminó su gira de conciertos en México, donde abordó los problemas que atraviesa sin profundizar en la polémica que actualmente enfrenta con su padre.
Sin embargo, durante sus presentaciones aprovechó para compartir con sus seguidores algunos aspectos de los momentos difíciles que ha vivido y hablar sobre la importancia de cuidar la salud mental.
¿Qué le pasó?
Tini Stoessel está enfrentando una disputa con su padre, Alejandro Stoessel, quien fue su manager durante 15 años, es decir, desde sus inicios hasta convertirse en cantante de éxito. Desde hace tres meses, él ya no ejerce ese cargo.
Los abogados de la cantante informaron al medio Infobae que ella misma, en plenos preparativos de su boda, encargó la auditoría privada para revisar su situación patrimonial y las sociedades vinculadas con su carrera, que hasta hace tres meses estaban bajo la gestión de su padre.
Al llegar los resultados, Tini Stoessel vio que no tiene participación ni control sobre las empresas que gestionan los ingresos derivados de su música, imagen, contratos comerciales y espectáculos, con una posible fortuna que los medios argentinos estiman en 70 millones de dólares.
De acuerdo con la periodista Noelia Antonelli, la auditoría arrojó que solo con lo que lleva de su actual gira FUTTTURA ha generado 43 millones de dólares, de los cuales solo habría recibido 300.000.
La historia se remonta a cuando la intérprete se dio cuenta de que tenía fijado un límite de 5.000 dólares mensuales en sus tarjetas de crédito, administradas por su familia, al intentar comprar una cartera de lujo, según informó la periodista Antonelli.