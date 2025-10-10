 Bellingham habla sobre la importancia de la salud mental
Deportes

Jude Bellingham habla sobre la importancia de la salud mental en el deporte

Con motivo del día Mundial de la Salud Mental, Bellingham mencionó cómo el odio puede afectar a un deportista: "Por cada persona que te ama hay otra que te desprecia por el equipo en el que juegas".

Compartir:
Jude Bellingham, embajador de Laureus - instagram @goalglobal
Jude Bellingham, embajador de Laureus / FOTO: instagram @goalglobal

El internacional inglés del Real Madrid, Jude Bellingham, alertó como embajador de Laureus sobre la presión que generan las redes sociales y consideró necesario el apoyo a la salud mental en el deporte de élite, para que los deportistas se conviertan en modelos a seguir también en esta faceta.

"Sé que ha habido momentos en los que me he sentido vulnerable, he dudado de mí mismo y he necesitado a alguien con quien hablar, pero, en cambio, he intentado mantener esa imagen de atleta macho de 'no necesito a nadie'. La verdad es que sí lo necesito, como todo el mundo. Y te sentirás mucho mejor si hablas de tus sentimientos y emociones", dijo con motivo del día Mundial de la Salud Mental.

Bellingham habla sobre la importancia de la salud mental

Bellingham rechazó la idea de que se vea a los deportistas como personas que deberían callarse y lamentó los mensajes de odio que pueden recibir en redes por pertenecer a un equipo y por sus actuaciones o gestos.

"Ese odio puede ser realmente duro para los atletas, y puedo empatizar realmente con aquellos que luchan con su salud mental. Todo el mundo tiene derecho a su opinión sobre el deporte, pero debería haber límites para las cosas horribles que se pueden decir. No estoy seguro de cómo se puede limitar eso en las aplicaciones de redes sociales, pero creo que la red de apoyo alrededor de los atletas es importante", afirmó.

Tras admitir que ahora cuando lee comentarios negativos sobre él no le afectan, aunque prefiere no verlos, Bellingham reconoció que en Madrid tiene "un excelente sistema de apoyo" con entrenadores, jugadores y miembros del personal del club con los que puede hablar si se siente mal.

"De cara al futuro, creo que es importante que el entrenamiento mental esté disponible en el juego. Nunca he estado en un profundo agujero mental, pero he estado alrededor de personas que sí, y es triste de ver. Prefiero ser el tipo de compañero de equipo al que alguien puede acudir para hablar sobre sus problemas de salud mental", añadió.

El centrocampista destacó el valor del deporte en las relaciones sociales y la posibilidad de encontrar personas con las que hablar cuando algo en tu vida no va bien. "Ese es el poder del deporte - y es una de las razones por las que quise convertirme en Embajador de Laureus. Laureus entiende la capacidad del deporte para transformar la salud mental y física de las personas y construir una sociedad mejor. Quiero ser parte de eso", insistió.

Foto embed
Jude Bellingham, jugador del Real Madrid - Archivo

En Portada

Guatemala busca su primera victoria ante el líder Surinamt
Deportes

Guatemala busca su primera victoria ante el líder Surinam

08:13 PM, Oct 09
El lago de Atitlán es contaminado por aguas residuales de 15 municipalidadest
Nacionales

El lago de Atitlán es contaminado por aguas residuales de 15 municipalidades

08:15 PM, Oct 09
Gobierno señala argumentos güisachezcos del Congreso tras veto presidencial y anuncia acciones constitucionalest
Nacionales

Gobierno señala "argumentos güisachezcos" del Congreso tras veto presidencial y anuncia acciones constitucionales

04:42 PM, Oct 09
Honduras y Costa Rica reparten puntos en el San Pedro Sulat
Deportes

Honduras y Costa Rica reparten puntos en el San Pedro Sula

10:08 PM, Oct 09

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalredes socialesEE.UU.Real MadridSeguridad vialLiga NacionalSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos